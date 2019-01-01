سولشاير يعلن غياب بوجبا ومارسيال عن لقاء ليستر سيتي

تعرف على قائمة المصابين من مانشستر يونايتد قبل لقاء ليستر سيتي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عدم تعافي بول بوجبا من الإصابة وغيابه عن مواجهة ليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

بوجبا تعرض لإصابة أبعدته عن المشاركة مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة: "بوجبا لن يشارك في اللقاء بسبب الإصابة إلا إن حدث معجزة وتعافى خلال الليلة. إنّه غير حاهز بنسبة 100% ولا يمكن المخاطرة به".

وتابع: "مارسيال لم يتعافى بعد من الإصابة، أتمنى أن يكون جاهزًا مع بوجبا في لقاء وست هام".

وحول باقي المصابين أشار مدرب الشياطين الحمر إلى أنّه لا يعرف من سيكون متاحًا غدًا وقد يعود آرون بيساكا أو ربما لن يشارك.

واختتم: "مواجهة ليستر سيتي دائمًا صعبة، إنّه فريق قوي ويرغب في المنافسة على مركز مؤهل للأبطال ولديه لاعبين على أعلى مستوى وكذلك مدرب بخبرات كبيرة مثل برندان رودجرز".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لم يحقق سوى انتصار وحيد وخسر مرة وتعادل مرتين.