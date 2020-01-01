سولشاير يرحب بإلغاء الدوري الإنجليزي

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أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يمانع إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بسبب انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء أوروبا.

الفيروس ضرب العديد من البلدان حول العالم، وأثر بشكل كبير على الكرة الإيطالية والأوروبية، كما أصاب دانييلي روجاني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي.

الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بإلغاء بعض المسابقات أو تأجيلها، منعاً للتجمعات الجماهيرية الكبيرة، وهو ما تطرق له سولشاير بالمؤتمر الصحفي لمباراة لاسك بدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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وقال النرويجي:"سأتفهم ذلك لو تم إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي".

وأضاف:"الأمر الآن في يد المتخصصين لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المشكلة، حيث يجب وضع الصحة العامة للجميع فوق كل شيء".

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وأما عن اللعب بدون جمهور:"نحن لا نعلم ما سيحدث، الكرة ظهرت من أجل الجمهور، لذلك يجب أن تلعب كل مباراة لهم، ولكن بالنسبة لنا سنحاول صنع الأجواء الخاصة بنا".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ82 نقطة، مقابل 57 لمانشستر سيتي الثاني، بينما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الخامس بـ45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع.