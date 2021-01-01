سولشاير يدافع عن فيرنانديش ويكشف موعد ظهور الصفقة الجديدة

تصريحات المدرب النرويجي قبل مواجهة فولهام

دافع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن المستوى الذي ظهر به لاعب وسط فريقه برونو فيرنانديش أمام ليفربول الأحد الماضي.

الدولي البرتغالي لم يظهر بمستواه المعهود أمام الريدز على ملعب أنفيلد، وظهر في حالة غضب عندما تم استبداله في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

سولشاير تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام، غدًا الأربعاء، ليبدي رأيه في هذا الموقف، وسط المطالب بإراحة اللاعب.

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وقال النرويجي:"مستواه جيد جدًا، لقد حصل للتو على لقب الأفضل في شهر ديسمبر، لا يشعر بالتعب، ولا توجد فرصة لإراحته، إنه أحد اللاعبين الذين يركضون ويغطون كل مكان في الملعب في كل مباراة".

وأضاف:"لو سجل ركلة حرة أو لعب كرة رأسية من لعبة عرضية سيتم الإشادة به كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرة أخرى، كان هائلًا منذ قدومه ولا يشعر بالتعب".

وتابع:"من المتوقع دائمًا أن يسجل ويصنع الأهداف، أحيانًا بعض الأشياء تكون ضده، مثل الركلة الحرة ضد ليفربول، وهناك أيضًا بعض التمريرات التي لعبها ولم تنجح بسبب بعض الهوامش البسيطة".

وأما عن حالة الضعف التهديفي للفريق الفترة الأخيرة:"أعتقد أننا سجلنا هذا الموسم المزيد من الأهداف وصنعنا فرصًا أكثر من ذي قبل، الأمر مسألة وقت حتى نعود للتهديف من جديد، نحن نتطور بصفة مستمرة للوصول للشكل الذي نريده".

مانشستر أعلن مؤخرًا عن قدوم عماد ديالو من أتالانتا الإيطالي، ليدخل اللاعب في تدريبات الفريق وسط تكهنات حول مشاركته في المباريات بشكل مباشر.

وفي هذا السياق قال سولشاير:"يمكنه التعامل مع الكرة واستمتع بالتدريب وصنع الفارق معنا، وهو أمر رائع للغاية في سنه، ربما هناك بعض الحاجة للاستقرار ولكني لا أرى أنه سيستغرق الكثير من الوقت لتحقيق ذلك".

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واستكمل حديثه:"قد يكون الأمر أسرع من أربعة إلى خمسة أسابيع لدخوله تشكيل الفريق الأول، لقد استقر بشكل جيد وأظهر شخصية مميزة في التدريبات".

يذكر أن مانشستر يلعب غدًا ضد فولهام، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ37 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.