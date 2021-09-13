سولشاير يحدد الطريقة المثالية للاستفادة من رونالدو

مدرب مانشستر يونايتد يشدد على أن رونالدو لن يلعب كل المباريات.

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق لن يلعب كل مباريات "الشياطين الحمر" لأنه يتطلع لإدارة دقائق مهاجمه.

رونالدو بدأ رحلته الثانية مع مانشستر يونايتد بأقوى صورة ممكنة، بعدما سجل هدفين قاد بهما الفريق إلى الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، مما أظهر أنه قد يكون من الصعب على سولشاير تركه بعيدًا عن التشكيل الأساسي.

لكن المدرب النرويجي أصر على أنه ستكون هناك مباريات سيغيب عنها رونالدو، لأنه يتطلع إلى الحفاظ على جاهزية اللاعب صاحب الستة وثلاثين عامًا.

ماذا قال سولشاير عن دقائق لعب رونالدو؟

وسئل سولشاير عما إذا كان من المستحيل ترك رونالدو خارج الملعب بعد الثنائية التي سجلها في ملعب "أولد ترافورد" يوم السبت.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: "الأمر مع كريستيانو رونالدو هو أنه يعتني بنفسه كثيرًا، لذلك أعلم أنه سيتعافى بسرعة، كما أنه حظي بفترة إعداد للموسم".

وأضاف: "بالطبع من المهم أن يكون جميع اللاعبين في أتم جاهزية ليتمكنوا من لعب التسعين دقيقة بشكل جيد".

وتابع: "بالطبع هناك مباراة يوم الثلاثاء (ضد يونج بويز)، سنرى ماذا سنفعل، لكن لا ليس من المستحيل أن يغيب عن المباراة، يبلغ من العمر 36 عامًا، يجب إدارة الدقائق التي يلعبها".

ما هو تأثير رونالدو على يونايتد؟

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قبل أسبوع واحد فقط، لكن وصوله أجبر بالفعل بعض لاعبي "الشياطين الحمر" على رفع مستواهم.

وقال سولشاير: "كلما زادت الجودة التي تضيفها إلى المجموعة، زادت المنافسة، وأصبح هناك قادة يتطلع إليهم اللاعبون".

وأضاف: "أعتقد أن رؤية رافاييل فاران ورونالدو يأتيان إلى الفريق أثار دهشة الجميع، لأنهما فائزان وربحا كل شيء ممكن، وأصبحا قدوة ينظر إليها الشباب وبقية الفريق ويقولون: هكذا تبقى في القمة".

وتابع: "وجودهم سيكون مفيدًا للجميع، وهناك منافسة على الأماكن في التشكيل ومن الرائع بالنسبة لي رؤية ذلك".

ما هو الرقم الجديد الذي يسعى رونالدو إلى تحقيقه؟

مانشستر يونايتد يتوجه إلى سويسرا يوم الإثنين استعدادًا لخوض أول مباراة للفريق في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يحل ضيفًا مساء الثلاثاء على يونج بويز السويسري في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة.

وإذا لعب رونالدو فإنه سيعادل الرقم القياسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، والذي يحمله الإسباني إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد، والذي لعب 177 مباراة.

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