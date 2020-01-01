سولشاير يثني على مارسيال ويستعين بعقلية فيرجسون

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يثني على لاعبه أنطوني مارسيال ويؤكد أن فريقه في حاجة للعودة للعقلية التي وجدت أيام فيرجسون.

أعرب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بالأداء الذي يقدمه لاعبه الفرنسي أنطوني مارسيال.

جاء هذا في تصريحات صحفية تحدث خلالها سولشاير على أهمية وجود عقلية معينة في نجوم مانشستر يونايتد تشبه تلك التي تواجدت أيام المدرب التاريخي للنادي أليكس فيرجسون.

وقال سولشاير: "هو يعطينا كل شيء وأعتقد أنه شارك في ثماني مباريات كأساسي في الشهر الأخير، ويقدم حوالي 20% أفضل مما كانت عليه الأمور عندما وصلت لقيادة الفريق".

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وأضاف: "ذلك التحول يمر به الجميع في الفريق، الأمر لا يتعلق بالقوة العقلية أو الفنية فقط بل الجسدية أيضًا لأن الجميع يتخذ خطوات حاسمة في ذلك الاتجاه".

وأكمل: "سأعطيه المزيد من الدعم وسأمنحه الراحة عندما يستحقها، أنا قمت بالثناء عليه وجلست معه وتحدثنا وطلب مني اللعب بشكل أكبر كرأس حربة، أنا سعيد بذلك الفتى".

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وكان مارسيال قد شارك مع مانشستر يونايتد في 28 مباراة هذا الموسم حتى الآن في كل البطولات وسجل 12 هدفًا وصنع خمسة.

وتطرق للحديث عن تطور الفريق بشكل عام: "كما أخبرتكم من قبل هذه عملية إعادة بناء وكان يجب خلالها أن يتم الهدم أولًا والتخلص من هؤلاء الذين لم يكونوا معنا على المستوى الذهني، هذا هو ما طُلب مني القيام به".

وأردف: "لدينا الآن عناصر مستعدة للركض بشكل إضافي من أجل الفريق، تلك هي العقلية والثقافة التي أريد أن أضعها في الفريق، بالنسبة لي أول وأهم شيء ألا يبقى أي لاعب غير مستعد لتقديم كل ما لديه".

وأنهى تصريحاته: "أعلم أننا لسنا في عصر السير أليكس فيرجسون لكننا في الوقت الحالي نملك العناصر التي لديها العقلية والشخصية المناسبة لمانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.