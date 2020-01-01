سولشاير: ياسين بونو ممتاز ولا علاقة لي بسانشو

مانشستر يونايتد يودع الدوري الأوروبي على يد إشبيلية.. ماذا قال المدرب سولشاير؟

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن فريقه قدم كل شيء منذ شهر 2 وحتى آخر لحظة في الموسم، مؤكدًا أنها فترة تحسن لا توصف..

وتأهل إشبيلية إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي.

وقال سولشاير إن ياسين بونو الحارس المغربي المميز لنادي إشبيلية قد قدم مباراة استثنائية ونجح في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة والتي كادت تمنح مانشستر يونايتد التقدم.

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وأضاف: "في كرة القدم أن تصنع كل هذه الفرص لا ثم تهدرها هذا شيء يعرضك للخسارة، هذه المجموعة من اللاعبين يجب أن يتعلمون وأن يحصلوا على مزيد من الاتساق"

وتابع: "الهدف الثاني؟ الأمر لم يكن فقط فيما حدث داخل منطقة الجزاء، تحرك اللاعبين منذ بداية الهجمة كان سيئًا، ربما كان ينبغي علينا إيقاف العرضية ولكن ذلك لم يحدث"

وأكد: "هدف إشبيلية الذي جاء عبر رمية تماس لم يكن صحيحًا نظرًا لأن رمية التماس كانت لنا وليست علينا، من المؤسف أنها انتهت بهدف وخسرنا به وودعنا البطولة""

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في النهاية جدد إشبيلية جراح مانشستر يونايتد التي قد بدأها بنفسه في 2018 حين أقصاه من دوري أبطال أوروبا وتحديدًا من الدور ثمن النهائي.