سولشاير: هدف إيفرتون غير صحيح لكن تركيزنا على المستقبل

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد على عدم صحة هدف إيفرتون في مرمى فريقه.

أعرب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يؤكد على غضبه بسبب الهدف الذي تلقاه فريقه من إيفرتون مساء اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها أن الهدف الذي جاء بالخطأ عن طريق فيكتور لينديلوف لم يكن صحيحًا.

وقال سولشاير: "نشعر بإحباط كبير لأننا لم نحصل على الثلاث نقاط، في نهاية اللقاء لم نتمتع بالرغبة الكافية في تحقيق الفوز لكننا كنا الطرف الأقرب له بالرغم من ذلك".

رجل رائع ورجل مخيب | مانشستر يونايتد وإيفرتون

وأضاف: "دخلنا لغرف الملابس ونحن نشعر بالكثير من الاحباط لأننا لا يجب أن نتلقى أهدافًا بتلك الطريقة من كرات ثابتة، والكرة أيضًا كانت خطأ بسبب إعاقة دي خيا لكن لا فائدة من الشكوى".

وأكمل: "جرينوود لديه جودة كبيرة حول منطقة الجزاء ولا يجب أن نشعر بالمفاجأة عندما يسجل تلك الأهداف، كان من الرائع أن يسجل الهدف رقم ٤٠٠٠ للفريق كونه لاعب من الأكاديمية".

وأنهى تصريحاته: "نشعر بالكثير من الاحباط بسبب نتيجة مباراة اليوم لكن لدينا مباراة مهمة يوم الأربعاء في ربع نهائي الكأس لذلك علينا التركيز".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث تعادل جرينوود في الدقيقة الـ ٧٧ من عمر المواجهة لمانشستر يونايتد.