سولشاير: معجب بفريق جوارديولا ونريد تكرار أداء لقاء الدوري

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يبدي إعجابه بفريق مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

أبدى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن إعجابه بفريق مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة .

وقال سولشاير: "مانشستر سيتي عاد لتحقيق الانتصارات لكننا نخوض مباريات الديربي بعقلية مختلفة بسبب الأجواء المحيطة بتلك المواجهة".

وأضاف: "أنا معجب بفريق بيب جوارديولا للغاية، لقد رفعوا من تطلعات الجميع بشكل واضح منذ أن وصل لقيادتهم، مثل تلك التطلعات هي شيء يريده الجميع".

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وأكمل: "سنريد أن نلعب بنفس الأداء الذي لعبنا به أمامهم في المباراة الأخيرة، وقتها المستوى كان رائعًا أمامهم وضد توتنهام أيضًا لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نفهم أن نهاية تلك المباراة سيتم اعتبارها كنهاية الشوط الأول فقط فهناك لقاء آخر، سيكون علينا أن نلعب في الاتحاد لذلك سنحاول الخروج بأفضل نتيجة من لقاء الغد بعد ذلك سنركز على المباراة الأخرى".

جدير بالذكر أن مواجهة الغد تقام على ملعب أولد ترافورد على أن تقام مواجهة الإياب يوم الـ29 من يناير الجاري على ملعب الاتحاد.