سولشاير: مارسيال لاعب حيوي وراشفورد لا يزال صغيرًا

مزاجه سبب غيابه!

يؤمن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن أنتوني مارسيال لديه دورًا حيويًا داخل الشياطين الحمر، مشيرًا في الوقت ذاته أن ماركوس راشفورد لا يزال في طور التطوير بسبب سنه.

وخلال آخر 4 مباريات أحرز مارسيال هدفين وظهر بصورة مميزة، في الوقت الذي يُعد فيه راشفورد هدافًا للمانيو محليًا بخمسة أهداف مع صناعته لثلاثة آخرين.

الدولي الفرنسي لن يخوض مباراة مانشستر أمام بارتيزان في الدوري الأوروبي وذلك حسبما أعلن المدرب النرويجي، حيث قال "لم يخض مارسيال التدريبات، عندما يكون في حالة مزاجية جيدة يؤثر على الفريق كله بصورة جيدة.".

كما أضاف "لقد كان يعمل بجد وبصورة شاقة للغاية، هذا ما جعله يُصاب مجددًا ربما، ولكنه بالنسبة لنا يُعد لاعبًا حيويًا.".

"بالنسبة لنا، يُعد اللاعب الوحيد الذي يستطيع أن يحتفظ بالكرة لمدة طويلة ويرسل التمريرات الذكية للاعبينا خلف المدافعين. لديه خصائص مختلفة عن جيمس ولينجارد وراشفورد."

ثم تطرق سولشاير للحديث حول راشفورد، فقال "لا يزال ماركوس في طور التطوير، إنه في الثانية والعشرين من عمره فقط، على الجميع أن يعي ذلك.".

واختتم حديثه "ما اكتسبه من خبرة في حياته المهنية رائعًا حتى الآن. عندما كنت في سنه لم أحظى ببداية مع فريقي، نعتقد أنه يمكنه أن يصل إلى القمة قريبًا.".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، ولا يعيش سولشاير أيامًا سعيدة وسط أنباء كثيرة عن احتمالية إقالته في حال استمرت النتائج السلبية والتي كان آخرها الهزيمة من بورنموث بهدف نظيف.