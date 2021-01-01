سولشاير: لسنا على بعد مليون ميل من أقوى فرق أوروبا!

الفارق هو البطولة..

يؤمن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه ليس ببعيد عن نخبة الأندية الأوروبية حتى وإن كان لا يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بالتغلب على غرناطة، مع وجوده في مركز الوصافة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المانيو يستعد لمواجهة صعبة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أخذ المدرب النرويجي في الإشادة كثيرًا بإمكانات فريقه.

سولشاير قال عند سؤاله عن الفارق بين المانيو ونخبة أوروبا "الحقيقة هي أننا في الدوري الأوروبي وهم في دوري أبطال أوروبا".

كما أضاف "لكن عندما تجلس وتتابع المباريات وتعرف مدى جودة أدائك ضد تلك الفرق، فأنت تعرف جيدًا أنك لست بعيدًا بمليون ميل عنهم".

وواصل "يتعلق الأمر بالاتساق، أحيانًا تكون التفاصيل الصغيرة ضدك والهوامش تتعارض معك، كنا نتمنى المرور من دور المجموعات، شعرت أننا فعلنا ما يكفي لتحقيق ذلك".

وأتم المدرب النرويجي بقوله "الأمر يتعلق بالتطور مرة أخرى والاستلهام من الأداء الجيد أمام الفرق القوية تلك والتعلم من الأداء السيئ والنتائج التي حققناها".

الجدير بالذكر أن سولشاير أعلن احتمالية غياب ماركوس راشفورد عن مباراة بيرنلي للإصابة، وكشف أنه سيتخذ القرار خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن موقفه النهائي.