سولشاير: كنت سأكون فخورًا حتى بالتعادل!

نحن نتحسن في كل الأحوال..

أبدى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رضاه عن مستوى فريقه أمام ساوثامبتون إلى الحد الذي يجعله راضيًا حتى لو انتهت المباراة بالتعادل لا الفوز.

ساوثامبتون أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين، إلا أن المانيو في الشوط الثاني تمكن من العودة في النتيجة بريمونتادا مصغرة كان بطلها إدينسون كافاني الذي صنع هدفًا وسجل اثنين.

خسر مانشستر يونايتد في هذه المباراة فقط دافيد دي خيا، الذي أصيب بنهاية الشوط الأول وحلّ دين هندرسون محله، لكن سولشاير ليس قلقًا حيال الإصابة كثيرًا.

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المدرب النرويجي بعد المباراة قال "دعونا نتحقق من موقف دافيد قليلًا، آمل أن يكون على ما يرام قبل يوم الأربعاء ولكنني لست متأكدًا، دين لعب بشكل جيد عمومًا".

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كما أضاف "إنه اعتاد أن يكون أساسيًا وأراد تنظيم الفريق، قام بعدد من التصديات الجيدة أيضًا، شعرنا بالآمان معه. بعد الشوط الأول لعبنا بصورة جيدة مرة أخرى".

وتابع "إنها واحدة من المباريات التي عندما لا تفوزها فحقًا لا يُهم، في النهاية كنت فخورًا حقًا بالتعادل لأننا قدمنا أداءً جيدًا".

وأتم "هذا الفريق يتحسن وهذا ما أريد رؤيته، نحن نتطور مباراة تلو الأخرى ونسير على الطريق الصحيح".

يذكر أن الفوز على ساوثامبتون رفع رصيد كتيبة المدرب النرويجي لتصبح 16 نقطة في المركز السابع قبل خوض مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أمام باريس سان جيرمان بأولد ترافورد.