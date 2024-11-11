سولشاير يعترف: أخطأت بإعادة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد وهذا الشخص حذرني ولم استجب له!

المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد يفجرها في وجه صاروخ ماديرا!

"كل حلفائك خانوك" .. هكذا يمكن أن نقول للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد التصريحات التي خرج بها النرويجي أولي جونار سولشاير؛ المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، التي اعترف بها بخطأه في إعادة الدون لقلعة الشياطين الحمر من جديد في صيف 2021.

الفريق الأول لكرة القدم لمانشستر يونايتد تحت قيادة النرويجي كان قد تعاقد مع الدون في صيف 2021 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 19.8 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تتم إقالة سولشاير بعدها بشهرين من منصبه.

وفي نوفمبر 2022، فسخ النادي الإنجليزي عقد صاروخ ماديرا، بعد دخوله في خلافات مع خليفة سولشاير، المدير الهولندي إريك تين هاج.

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وعن كواليس قراره بالتعاقد مع رونالدو، اعترف سولشاير خلال ظهوره عبر بودكاست على "NRK" أن مساعده كيران ماكينا؛ المدير الفني الحالي لإيبسويتش تاون الإنجليزي، حذره من عودة البرتغالي لمانشستر يونايتد، لكنه لم يستجب لتحذيراته.

وأوضح النرويجي أن ماكينا قام بتحليل الست مباريات الأخيرة للدون رفقة يوفنتوس بعدما علم باحتمالية التوقيع معه، ووقتها لفت نظره لأن الشياطين الحمر يعانون في مراكز أخرى وصفقة رونالدو لن تسد الثغرات، قائلًا: "كيف سندافع؟!" في إشارة لضرورة دعم مركز الدفاع.

سولشاير أضاف: "ربما كان تعاقدنا مع رونالدو خيارًا خاطئًا لنا جميعًا، لكننا شعرنا وقتها أنه كان القرار الصحيح!".

يذكر أن رونالدو بعد رحيله عن النادي الإنجليزي انضم للنصر السعودي في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر، ولا يزال عقده ممتدًا لنهاية الموسم الجاري.