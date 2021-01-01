سولشاير سعيد من أجل من سجل هدفًا في مانشستر يونايتد!

روح رياضية عالية..

أعرب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سعادته من أجل داني ويلباك محرز هدف برايتون في المانيو، لإمكانية لعبه كرة القدم مرة أخرى.

وكان ويلباك قد عانى من إصابات كثيرة في السنوات الماضية قللت كثيرًا من مسيرته المتوقعة، وهو في الأساس أحد أبناء أكاديمية مانشستر يونايتد قبل أن يرحل في 2014.

ويلباك تقدم لبرايتون في شباك المانيو بأولد ترافورد، ولكن الشياطين الحمر استطاعوا العودة في النتيجة والفوز بهدفين لهدف، وسولشاير سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور.

المدرب النرويجي تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "في بعض الأحيان بعد فترات الراحة الدولية يستغرق الأمر وقتًا وبعد ذلك ربما نتحسن كثيرًا في الشوط الثاني".

كما أضاف "إنه لأمر رائع أن نرى عودة ويلباك وهو يلعب في أفضل حالاته، كان بإمكانه أن يحظى بمسيرة رائعة هنا في مانشستر يونايتد".

أما عن مشاركة دين هندرسون عوضًا عن دافيد دي خيا، فقال "لدي حارسين رائعين، قضى دي خيا بعض الوقت في المنزل وأتى التوقف الدولي، لذا لم يلعب لمدة شهر تقريبًا، بالتأكيد سيلعب معنا مرة أخرى".

وواصل متحدثًا عن إصابة ماركوس راشفورد وخروجه اضطراريًا في الشوط الثاني "أتمنى فقط أن يتعافى سريعًا، كان عليه أن يخرج ولكنه شخص قوي".

وأتم "كان جرينوود اليوم ناضجًا وأحد ألمح لاعبينا، كان في حاجة إلى هذا الهدف كثيرًا، أنا سعيد من أجله".

الجدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة الستين ليواصل احتلاله المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي.