سولشاير: امنحوا جرينوود بعض الوقت وسيكون مهاجماً خطيراً

مدرب مانشستر يونايتد ينتظر الكثير من لاعبه خلال الفترة القادمة

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني ل مانشستر يونايت د، بمايسون جرينوود مهاجم الفريق، مشيراً إلى أن اللاعب أمامه الكثير ليحققه.

ويشارك الشاب الإنجليزي، على فترات مع الشياطين الحمر هذا الموسم نجح خلالهم في جلب الأنظار إليه، لدرجة أن البعض شبهه بالمهاجم المخضرم روبن فان بيرسي.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "طيلة الموسم يقول إنه سيتحسن ويصبح أفضل وأفضل".

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وأضاف: "مازال عمره 18 عاماً فقط، يجب أن نتذكر ذلك، ونموه الجسدي لم يكتمل، كما أن جسده ليس مثل جسد وين روني عندما كان في عمره".

وواصل: "في خلال سنوات قليلة، سيكون مهاجم رقم 9 بشكل كامل، امنحوه بعض الوقت وسيكون أفضل من الناحية الجسدية".

وتابع: "بدأ الآن في الحصول على جسد رجل، ولكن الأمر سيستغرق بعض السنوات لن يحدث هذا بشكل سريع".

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ولعب جرينوود هذا الموسم 34 مباراة مع الشياطين الحمر في مختلف المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 12 هدفاً وصناعة أربعة آخرين.

ويستعد صاحب الـ 18 عاماً، لمواجهة كلوب بروج مساء الخميس في إطار إياب مباريات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.