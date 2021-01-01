سولشاير: الهدف الملغي؟ لقد انتهت المباراة

سولشاير وتصريحات هادئة عقب فوز فريقه أمام توتنهام

قال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير إنه لا جدوى من الحديث عن هدف فريقه الملغي مساء اليوم أمام توتنهام، كون المباراة قد انتهت تمامًا بعد صافرة الحكم.

وحسم مانشستر يونايتد قمة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه لانتصار هام خارج قواعده على حساب مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة قال سولشاير إن فريقه واجه فريقًا قويًا، ولكنه استحق الفوز في نهاية الأمر بعد جهد كبير قام به لاعبوه، مؤكدًا أن المباراة قد انتهت ولا يريد الخوض في المزيد من الجدل..

وأضاف: "لا ينبغي أن نخدع من حولنا، يجب أن أقول الحقيقة، إذا بقي ابني لمدة ثلاث دقائق وانتظر زملائه العشرة لمساعدته، فلن يحصل على أي طعام، عليك أن تحصل على كل شيء بنفسك".

وتابع: "كان لدينا رد الفعل الأفضل، قمنا ببعض الأشياء الرائعة في الشوط الثاني، شعرنا بالظلم وأظهرنا شخصية جيدة للعودة، لا يمكننا أن ندع هذه القرارات تدمر هذا الموسم الجيد بالنسبة لنا".

وأردف: "الأهداف التي سجلناها كانت ممتازة ومبنية على عمل رائع للفريق ككل، إدينسون كافاني يوضح سبب كونه المهاجم رقم تسعة، حتى فريد يسجل، وهذا يوضح لنا مدى روعتنا وتكامل الأدوار فيما بين لاعبينا".

وحول توقيع كافاني على قد جديد قال سولشاير: "بالنسبة للفتى الجديد الذي لا يتحدث الإنجليزية وليس لديه فرصة لتعيش عائلته هنا، بالطبع يكون ذلك في رأسه وهو يفكر في قراره، أتمنى أن يبقى، ولكن إذا قرر أن هذا هو الموسم فقط هو الذي سيكون مشواره مع مانشستر يونايتد، فسأكون سعيدًا جدًا لوجوده هنا".

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وبذلك الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 63 في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة رقم 49 في المركز السابع.