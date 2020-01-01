سولشاير: التحسن بارز في الملعب وهدفنا صدارة المجموعة

سعيد للغاية..

بدت السعادة واضحة للغاية على أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد بعد الأداء الذي قدمه فريقه أمام باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا.

المانيو انتصر برباعية لهدف على النادي التركي ليثأر بذلك من هزيمته ذهابًا بهدفين نظيفين، ويضع قدميه على حافة الدور ثمن النهائي.

سولشاير أعرب عن رضاه الكبير عن المستويات المقدمة من الشياطين الحمر وعبّر عن آماله في أن يتمكن فريقه من الحفاظ على صدارة المجموعة بالجولات المقبلة.

المزيد من الفرق

النرويجي في تصريحاته للصحافة قال "شعرت في الشوط الأول أننا عبرنا عن نوايانا بسرعة، أردنا اللعب والاستمتاع وقد كان".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وتابع "إنها ليلة دوري أبطال أوروبا في أولد ترافورد، دائمًا ما تتوقع من اللاعبين الاستمتاع بأنفسهم، لقد سجلنا بعض الأهداف الرائعة، أنا سعيد".

تحليل .. برايثويت يثبت أهميته وكومان يتخلى قليلًا عن جموده

أما عن سر تسديد ماركوس راشفورد لركلة الجزاء بدلًا من برونو فيرنانديش "ماركوس منفذ جيد للغاية وبرونو منفذ واثق جدًا، إذا كان برونو يريد منحها لماركوس فلماذا لا؟".

وأخذ سولشاير في الإشادة بصفقتي الصيف الماضي، فان دي بيك وإدينسون كافاني قائلًا "اعتاد الاثنان على الطريقة التي نريدهما أن يلعبوا بها".

كما أضاف "يمكن لدوني اللعب في أكثر من مركز وكافاني هو مهاجم رقم تسعة تقليدي جيد ولم نحصل على ذلك منذ مدة، كما أنني سعيد بأداء مارسيال على اليسار".

وأتم "الآن نحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل، بالطبع نريد أن نكون في صدارة المجموعة وسنلعب كل مباراة بتركيز".

يذكر أن اليونايتد في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يتصارع لايبزيج وباريس سان جيرمان على المركز الثاني ولكل منهما ست نقاط، ويأتي باشاك شهير متذيلًا للترتيب برصيد ثلاث نقاط.