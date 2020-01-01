سولشاير: الانتصارات الأوروبية تعطي اللاعبين ابتسامة وثقة

أبرز ما قاله سولشاير عقب نجاح مانشستر يونايتد في تخطي كلوب بروج في الدوري الأوروبي

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن الفريق يمر بحالة إيجابية تساعده على تحقيق الانتصارات والنجاحات التي تعيد الابتسامة إلى اللاعبين.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على كلوب بروج إيابًا بخمسة أهداف مقابل لا شيء وذلك بعد فشله في الفوز ذهابًا، حيث تعادل بهدف لمثله.

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وبذلك عبر مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر، في مباراة سجل فيها إيجالو المهاجم الجديد والعائد من الإصابة سكوت ماكتوميناي وكذلك المتألق برونو فيرنانديز.

وحول ذلك، قال سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر إن اللاعبون يبتسمون ويلعبون بثقة أكبر، وهذا هو الأمر الذي نريده ويحتاجه الفريق.

وأضاف: "لقد بدأنا المباراة باقتصاد عظيم للجهود، كنا نلعب بإيقاع جيد وبنوايا مختلفة، وحصلنا على عدد من الأهداف الرائعة في دقائق ممتعة قدمت للجماهير"

وتابع: "إيجالو يلعب في الأمام، ويمكنه اللعب وظهره للمرمى، الهدف الذي سجله كان مثالًا على ما نريده منه، يمكن لأوديون الوقوف على الكرة وهذا ما كنا نفتقده"

وأردف: "كنا نعرف ما نريد الحصول عليه وفعلنا ذلك بالفعل، الآن علينا التركيز على ما هو قادم ومحاولة استثمار هذه الحالة الإيجابية التي يعيشها اللاعبون"

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يذكر أن مانشستر يونايتد يخوض صراعًا مع تشيلسي وتوتنهام من أجل خطف البطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.