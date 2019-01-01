سولشار يؤكد رغبته في بقاء ماتا بمانشستر يونايتد

تحدث معه بعد التسجيل في تشيلسي

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، على رغبته في بقاء لاعب الفريق خوان ماتا.

الإسباني ينتهي عقده مع الشياطين الحمر خلال بضعة أسابيع، وسط غموض كبير حول مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

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العديد من التقارير الصحفية أكدت أن برشلونة يعتبر أحد الوجهات المحتملة لماتا، في حالة مغادرته النادي الإنجليزي.

سولشار قال عن موقفه من اللاعب:"ماتا شخص ولاعب كرة قدم رائع جداً".

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وأضاف:"الأمر يعود له في النهاية لقد تحدثت معه وهو يعلم تماماً رأيي الشخصي وتقديره له".

وتابع:"كنت سعيداً له الأسبوع الماضي بعد التسجيل في تشيلسي، فهو لاعب يتمتع بدرجة عالية من الاحترافية ودعونا نرى ما ستصل له الأمور".

وتأتي تصريحات المدرب النرويجي، قبل مواجهة مانشستر يونايتد مع هيديرسفيلد تاون بالجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.