سولشار محذرًا لاعبي اليونايتد: لدي مجفف شعر!

المدرب الجديد يسير على خطى السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر أولي جونار سولشار المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد لاعبي الفريق من الاستهانة به والانخداع بمظهره الطيب، مؤكدًا أنه يمتلك مجفف شعر إشارة إلى سيرة السير أليكس فيرجسون.

وعُرف عن المدرب الأسطوري لليونايتد استخدام مجفف الشعر لتعنيف اللاعبين إن قدموا أداءً سيئًا أو لم ينفذوا تعليماته الفنية، وعُرف عنه كذلك ردود فعل غاضبة مثل إلقاء الحذاء على ديفيد بيكهام بعد الخسارة أمام آرسنال.

وقد تحدث سولشار الذي عينه اليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كارديف سيتي وهي مباراته الأولى مع الفريق محذرًا اللاعبين من الانخداع بمظهره الطيب واللطيف، مضيفًا "لدي مجفف شعر".

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أضاف "لست خائفًا من وضع القوانين. كما تعلمون، نحن نمنع الشوكلاته عن أبنائنا حين يُخيبون أملنا ولا ينفذون تعلماتنا، أليس كذلك؟ ونحن نعامل اللاعبين كما نعامل أطفالنا، لأننا نريد الأفضل لهم. نريد أن نوجههم ونساعدهم".

وعن تصرفه في حال خاب أمله من تصرف ما، قال سولشار "اسأل أطفالي "نوح وكارنا وإيليا"، أو بعض لاعبي مولده الذين دربتهم. من حين لآخر، علينا أن نُعلمهم بالمعايير التي نطبقها".

صاحب الـ45 عامًا نفى أن تكون السُلطة انتقلت من يدي المدرب للاعبين، موضحًا "لست واثقًا إن كانت السلطة انتقلت لغرفة الملابس. كرة القدم تطورت لكن المدير "فيرجسون" كان يمسك بزمام الأمور في النادي بالكامل. السُلطة بيد المدرب، فهو من يختار الفريق وأسلوب اللعب والاستراتيجية. الفلسفة في تلك الجدران. هذا الإرث أهم من قوة أي لاعب".