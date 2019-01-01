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سولشار: فريد سيحصل على الفرصة وأتمنى أن يستغلها

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تحدي كبير أمام اللاعب البرازيلي خلال النصف الثاني من الموسم مع مانشستر يونايتد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد، أن لاعب الوسط البرازيلي فريد، سيحصل على فرصته قريباً مع الفريق.

فريد انتقال ليونايتد قادماً من شاختار دونيستيك الأوكراني الصيف الماضي، لكنه لم يظهر بصفة أساسية مع الشياطين الحمر.

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وقال سولشار عن إمكانية ظهور فريد كعنصر هام هذا الموسم:"وظيفتي ليست إقحام اللاعبين في التشكيل ودمجهم بالفريق، ولكن هم من عليهم استغلال الفرصة".

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وأضاف:"فريد يعمل بطريقة جيدة في التدريبات وهو لاعب رائع، مثله مثل أندرياس بيريرا وسكوت مكتوميناي".

وتابع:"جميعهم سيحصلون على الفرصة في الوقت المناسب، فريد لاعب رائع جداً وأتمنى تأقلمه على الكرة الإنجليزية".

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واستكمل النرويجي:"المجيء هنا لمانشستر يونايتد ليس أمراً سهلاً، ولكنه لاعب برازيلي دولي ويمتلك الموهبة الكافية لاستغلال الفرصة عندما تأتيه".

جدير بالذكر أن فريد ظهر في 15 مباراة مع يونايتد هذا الموسم، منذ انتقاله من شاختار بـ53 مليون جنيه استرليني.

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