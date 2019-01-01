سولشار: ردة فعل لاعبي ولفرهامبتون رائعة

المدير الفني لمانشستر يونايتد يشيد بفرق ولفرهامبتون

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد أولي جونار سولشار المدير الفني، لنادي مانشستر يونايتد بردة فعل لاعبي ولفرهامبتون في مباراة الفريقين.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، التي جمعت بينهما على ملعب الأخير.

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون

وقال سولشار في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "النقطة الاولي ضد الذئاب الشوط الأول هيمنا على المباراة التفوق كان مستحقاً وفي الشوط الثاني اعطيناهم الفرصة وارتكبنا بعض الأخطاء وتعثرنا في النتيجة"

وواصل: "من المهم وجود التجانس بين اللاعبين الشوط الأول كان في صالحنا الشوط الثاني افتقدنا له ردة فعلهم كانت قوية وكانوا صعبين المراس".

وأتم تصريحاته قائلاً: "في ركلات الترجيح، أعطي الفرصة للاعب الذي يشعر بأريحية في تسجيل ركلات الجزاء".

ويحتل الشياطين الحمر، المركز الرابع في جدول الدوري بأربع نقاط، وبفارق الأهداف عن جاره مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، ويتصدر الترتيب ليفربول وأرسنال.