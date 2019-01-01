سولشار يكشف عن نصحيته التي أعادت راشفورد للتسجيل

المدرب يتحدث عقب الانتصار على برايتون

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن فريقه لم يُقدم الأداء المتوقع ضد برايتون، لكنه أكد في نفس الوقت على أهمية الفوز بالنقاط الثلاثة في مثل تلك المباريات.

وأحرز اليونايتد انتصاره السادس على التوالي في البريميرليج تحت قيادة سولشار حين هزم برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدرب عقب المباراة "أحيانًا نقوم بعمل شاق، أعتقد أننا لعبنا جيدًا لبعض الوقت، كان يُمكننا إنهاء المباراة في بداية الشوط الثاني بالفرص الممتازة التي سنحت لنا، لكن لا يمكن أبدًا ضمان حسم مباراة في كرة القدم، لقد سببوا لنا المشاكل في آخر 20 دقيقة".

أضاف "أظهر اللاعبون أمام توتنهام واليوم روح قتالية عظيمة ورغبة في عدم الاستسلام، لا يُمكنك أن تلعب كرة قدم ممتازة دومًا، أحيانًا نفعل، واليوم كانت 3 نقاط ممتازة".

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المدرب النرويجي أشاد بمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، موضحًا أنه بدأ يكتسب ما كان ينقصه وهو الهدوء عند اللمسة الأخيرة، مضيفًا "يا لها من لمسة أخيرة من راشفورد، من الرائع العمل معه. تلك كانت مباراته الـ150 وأعتقد أنه سجل أكثر من أسطورتين في تاريخ الفريق، لذا ينتظره مستقبل رائع".

"أكثر ما أحبه هو الدخول لعقول اللاعبين ومعرفة كيف يفكرون، راشفورد هادئ وواثق جدًا في لمسته الأخيرة، هذا كان أول شيء قلته له حين قابلته، لقد أهدر بعض الفرص فقلت له "لا مشكلة، ستكون على ما يُرام، فقط اهدأ قليلًا"".

أتم "اليوم كان اختبارًا لنا، لا أظن أننا لعبنا مباراة كما يجب، وهذا ربما هو التحدي القادم أمام اللاعبين. الشهر الأخير كان رائعًا، أشعر أنني عدت لمنزلي، أشعر أنني في منزلي وأستمتع بهذا".