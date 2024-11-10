أداء رائع من نجم يونايتد!

استعاد النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، عرشه الغائب في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بعدم حصل على أعلى نقاط في الجولة الحادية عشرة، ليعيد ذكريات التألق القديمة.

وجاء توهج برونو الذي توقعناه فيما سبق، في جولة مخيبة للغاية بالنسبة لنجوم الصف الأول في اللعبة، مثل هالاند، وبالمر، وساكا، ولويس دياز، وسون، وغيرهم، حيث فشلوا جميعا في تحقيق النقاط، باستثناء الأول، لكنه قدم كذلك أداءً محبطا لكل ملاكه وحصد 5 نقاط فقط.

بينما كان الناجي الوحيد من لعنة الكبار، هو النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفًا وصنع آخر وقاد فريقه ليفربول للفوز بثنائية نظيفة 2-0 على أستون فيلا، وحصد 11 نقطة كاملة.

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وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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عودة مظفرة

وحقق برونو عودة مظفرة، ليؤكد استعادته لمكانته ضمن نجوم الفئة الأولى في لعبة الفانتازي، وذلك بعدما بصم على الأهداف الثلاثة التي فاز بها فريقه على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة 3-0، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني والثالث، وحصل على 14 نقطة، كأعلى لاعب في الجولة.

وسبق وأن أشرنا هنا إلى أن رحيل تين هاج قدم هدية قديمة للاعبي الفانتازي، بعدما تحرر برونو من الضغوط وأصبح لاعبا متقدما للأمام، بدلا من مركزه المتأخر في خطط المدرب السابق.

وشهدت هذه الجولة تألقا لافتا للمهاجمين حيث نجح يوان ويسا نجم برينتفورد في تسجيل هدفين وتحقيق 10 نقاط، كما سجل ماتيوس كونيا لوولفرهامبتون أمام ساوثهامبتون وصنع أيضا ليحقق 9 نقاط، وفعل ألكسندر إيزاك نفس الشيء في مباراة فريقه نيوكاسل أمام نوتنجهام فورست ليحصل على نفس رصيد النقاط.

كما سجل كل من ليام ديلاب مهاجم إيبسويتش تاون، وجواو بيدرو مهاجم برايتون، هدفا وصنع آخر، ليحقق الثنائي 8 نقاط، نظرا لحصول الأول على بطاقة صفراء، والنزول المتأخر في الشوط الثاني لبيدرو.

التشكيلة المثالية للجولة

حراسة المرمى: بيكفورد (8 نقاط)

الدفاع: موريلو (7 نقاط) - تاركوفيسكي (6 نقاط) - كوناتي (6 نقاط)

الوسط: برونو (14 نقطة) - صلاح (11 نقطة) - نيتو (7 نقاط) - جويلنتون (7 نقاط)

الهجوم: ويسا (10 نقاط) - كونيا (9 نقاط) - إيزاك (9 نقاط)

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