سولاري رافضًا الاستسلام: ريال مدريد قادر على الفوز بالبطولات الثلاثة

الريال خسر أمام جيرونا، لكن مدربه متفائل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض سانتياجو سولاري الاعتراف بخسارة ريال مدريد لصراع الليجا أمام برشلونة، رغم خسارته اليوم أمام جيرونا واتساع الفارق مع المتصدر إلى 9 نقاط كاملة.

وصُدم الريال اليوم بالخسارة أمام ضيفه على ملعب سانتياجو بيرنابيو، خاصة أنه أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف كاسيميرو، لكن هدفين من كريستيان ستواني وكريستيان بورتوجيس منحا جيرونا النقاط الكاملة في الشوط الثاني.

سولاري بدأ حديثه عقب اللقاء قائلًا "خسارة مؤسفة لأننا توقفنا عن إضافة النقاط لرصيدنا واتسع الفارق مع منافسنا، لكننا سنواصل القتال لأننا مازلنا قادرون على الفوز بالبطولات الثلاثة، لا أعتقد أننا خسرنا الليجا".

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"كنا ندرك أهمية مباراة اليوم لكننا دفعنا ثمن الجهد الذي بذلناه في الأيام الأخيرة. حاولنا أن نتخطى تلك المشكلة وننعش الفريق بالتغييرات، لكننا لم ننجح".

ورفض المدرب الذي خلف جولين لوبيتيجي التركيز كثيرًا على أهمية غياب لوكا مودرتش عن اللقاء للإيقاف، بقوله "الحديث عن غياب لاعب ما هو حديث مبتذل (كليشيه)، علينا مواجهة ظروفنا، هذا فريق بلاعبين كبار. خسرنا وهذا هو".

أخيرًا علق سولاري على أداء مارسيلو الذي بدأ أساسيًا بعد فترة من الجلوس على مقاعد البدلاء، قال "كرة القدم لعبة جماعية والملعب مُغطى بجميع اللاعبين. جيرونا لعب جيدًا جدًا، أظهر قوته ونموه خلال الشوط الثاني، فيما نحن لم نستغل العمق حين كانت السيطرة لنا".