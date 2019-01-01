سولاري "توسل" لإدارة ريال مدريد لإعادة أوديجارد الموسم الماضي!

الإدارة صممت على عدم عودته..

كشف "راديو ماركا" أن سانتياجو سولاري، المدير الفني السابق لريال مدريد، قد حاول كثيرًا إعادة مارتين أوديجارد من إعارته ليكون ضمن صفوف الملكي الموسم الماضي، إلا أن كل المحاولات قد فشلت.

وقد أرسل ريال مدريد لاعبه أوديجارد إلى فيتس الهولندي في الموسم الماضي، قبل أن يُرسله هذا الموسم إلى إعارة أخرى في ريال سوسيداد، ويقدم حتى اللحظة مردودًا رائعًا بصناعته ثلاثة أهداف وتسجيل هدفين في 10 مباريات خاضها في الليجا.

الماركا أدّعت أن سولاري طلب من فلورنتينو بيريز خلال فترة الانتقالات الشتوية أن يُنهي إعارة أوديجارد، وتوسل - على حد تعبيرهم - في سبيل تحقيق هذه الغاية.

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الدولي النرويجي كان قد انضم إلى ريال مدريد في بداياته عام 2015، ولعب لفترة في الكاستيا قبل أن يُعار إلى فريقين في هولندا ثم إلى سوسيداد مؤخرًا، ويمكن للملكي أن يُعيده من الأنويتا إن أراد، شريطة دفع 2 مليون يورو لناديه الحالي.

وبحسب الماركا أيضًا، فإن سولاري كان مقتنعًا بأوديجارد البالغ من العمر 19 عامًا حينها بصورة لا تصدق، فأراد عودته بكل السبل لدرجة أنه نزل على ركبتيه - مجازًا - من أجل أن يوافق بيريز على إعادته.

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يذكر أن سولاري كان قد تولى مهمة تدريب ريال مدريد في الفترة من أكتوبر 2018 وحتى مارس 2019 خلفًا لجولين لوبتيجي، وقد تم الاستغناء عن خدماته بعد خروج الميرنجي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس وتراجع النتائج في الليجا.