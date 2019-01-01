سوكراتيس: الدفاع أمام ليفربول أسهل من بيرنلي

اللاعب اليوناني سوكراتيس مدافع فريق أرسنال يؤكد على تطلعه لمواجهة ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب اليوناني سوكراتيس نجم دفاع فريق أرسنال على صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام نظيره ليفربول في الجولة الثالث من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سوكراتيس وأكد خلالها أن المباراة رغم صعوبتها إلا أنه يجد الدفاع أمام فريق مثل بيرنلي يكون أصعب من ليفربول.

وقال سوكراتيس: "بالنسبة للمدافعين الأمر يكون أصعب عندما تواجه فرقًا مثل بيرنلي، سيكون عليك أن تقاتل لوقت طويل للغاية".

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وأضاف: "مواجهة ليفربول أمر مختلف، ربما أكثر سهولة من بيرنلي، لا يكون عليك أن تقاتل كثيرًا في الدفاع، لكنهم رغم ذلك لديهم أسلوب مميز في كرة القدم".

وأكمل: "الأمر سيكون صعبًا لو دخلنا المباراة ونحن نعاني من يومًا سيئًا وكانوا هم في حالة أفضل من حالتنا".

جدير بالذكر أن كل من أرسنال وليفربول كانا قد حققا الفوز في أول مواجهتين لهما في الدوري الإنجليزي على حساب كل من نيوكاسل وبيرنلي ونوريتش سيتي وساوثامبتون بالترتيب.