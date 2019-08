سوق مانشستر يونايتد.. هل يكفي ماجواير وبرونو؟

يخوض مانشستر يونايتد سوق انتقالات مصيري للغاية في مستقبله بعد أعوام طويلة من التخبط بين سوء المدربين وسوء التخطيط للصفقات.

تلك المرة يملك مانشستر يونايتد نهجاً واضحاً على ما يبدو، رغم رمادية الجانب التكتيكي لدى المدرب أولي جونار سولشار الذي يعتبر رهاناً خطيراً بحد ذاته.

يونايتد يبحث عن تأسيس فريق مشابه لفريق فيرجسون، يملك غالبية بريطانية للمستقبل، وهو ما ظهر في التعاقد مع آرون وان بيساكا -21 عاماً- ظهير كريستال بالاس.

تلك الصفقة أثلجت الصدور كثيراً في مركز تعاقب عليه رافاييل وماتيو دارميان وأنتونيو فالنسيا وآشلي يونج والواعد ديوجو دالوت، لا مزيد من الأجنحة المجبرة على اللعب كأظهرة على ما يبدو..

أيضا تعاقد الشياطين الحمر مع دانييل جيمس -21 عاماً- موهبة سوانزي سيتي، في انتظار ما هو آتٍ من هذا اللاعب.

الخطوات الواضحة المتبقية معروفة للجميع، إذ يطارد الشياطين الحمر هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، إنجليزي آخر يبلغ من العمر 26 عاماً ولديه مقعد محجوز في المنتخب.

النادي البائع من جانبه يغالي في مطالبه، ولكن الأمر الذي كان تحسيناً لا بد منه، تحول إلى ضرورة قصوى عقب إصابة إريك بايلي وتأكد غيابه حتى الكريسماس، وهو ما لا يصب إلا في مصلحة ليستر سيتي على طاولة المفاوضات.

