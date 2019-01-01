رسميًا | ضمك يضم هداف الدوري المغربي

صفقة قوية لضمك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن فريق ضمك السعودي رسميًا تعاقده مع محسين ياجور هداف الدوري المغربي في الموسم الماضي.

ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل خاصة بصفقة مهاجم الرجاء المغربي، لكنه اكتفى بالتأكيد على ضمه رسميًا مع نشر فيديو خاص بأهدافه ومهاراته عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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ويُعد ياجور صاحب الـ34 عامًا هو اللاعب الأجنبي الخامس الذي يضمه ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي هذا الصيف، بعدما كان قد ضم مواطنه زكريا حدراف والجزائري رحماني شمس الدين والبرازيلي جورجي ‏فيليبي والسنغالي بابكر سار.

ولعب ياجور خلال مسيرته الحافلة للعديد من الأندية الأوروبية والعربية، وأبرزها الرجاء والوداد المغربيين والأهلي القطري وشارلوا البلجيكي وكياسو السويسري.

ويواصل ضمك استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي، حيث يُقيم الفريق معسكرًا خارجيًا في تونس تخلله عدة مباريات كانت آخرها التعادل 1-1 مع الصفاقسي.