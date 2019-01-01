رسميًا | النصر يُعلن تعاقده مع مختار علي

اللاعب صاحب الأصول الصومالية سيلعب لبطل السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر السعودي رسميًا تعاقده مع مختار علي لاعب وسط فيتسه الهولندي.

وكان النادي الهولندي قد أكد سابقًا توصله لاتفاق مع بطل الدوري السعودي حول انتقال صاحب الـ21 عامًا، وسيتم قيده ضمن فئة المواليد كونه وُلد في مدينة جدة السعودية.

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وأوضح الحساب الرسمي للنصر على تويتر أن مختار علي وقع عقدًا يمتد لـ3 سنوات، وتمنى له التوفيق في مسيرته الجديدة.

يُذكر أن مختار علي يحمل الجنسية السعودية والإنجليزية والصومالية، وقد سبق أن لعب في أكاديمية تشيلسي للشباب حيث ترعرع هناك حتى أعير ثم انتقل نهائيًا لفيتسه الهولندي عام 2017.

وقد حقق مع الفريق الإنجليزي بطولتي كأس إنجلترا للشباب والدوري الأوروبي للشباب مرتين متتاليتين، ويحتفظ بإنجاز تاريخي أنه الوحيد الذي لعب جميع مباريات البطولتين موسم 2015-2016.

ولعب مختار علي مباراتين مع المنتخب السعودي الأول، وكانتا عام 2018 بعدما منحه المدرب باوزا الفرصة، وصنع أحد أهداف السعودية الخمسة ضد جامايكا في لقائه الأول فيما خسر مع الأخضر مباراته الثانية أمام غانا.