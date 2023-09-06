سوق انتقالات قد يدمر كل شيء .. كيف يحل نونو سانتو أزمات الاتحاد بعد الفشل في الميركاتو؟

كيف يستطيع نونو سانتو حل أزمات الاتحاد قبل كأس العالم للأندية؟

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الوقت يمر والاتحاد ومدربه البرتغالي نونو سانتو يحاولون سباقه بأي طريقة، من أجل استكمال ما ينقص الفريق من صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تبقى عليها ساعات قليلة، ولكن كيف سيتعامل سانتو مع الأوراق التي يمتلكها حاليًا استعدادًا لكأس العالم للأندية 2023 حال فشل العميد في ضم ما ينقصه؟

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هدف الاتحاد في كأس العالم للأندية هو الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بها، ونتيجة أقل من الوصول للنهائي لن تكون مرضية لجماهير العميد، لأن النمور سيلعبون على أرضهم وأيضًا نجح النادي في إبرام تعاقدات قوية بضم النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا.

وما كان يحتاج له نادي الاتحاد خلال صيف 2023 هو التعاقد مع جناح أيمن مميز، بالإضافة إلى مدافع لتعويض إصابة المصري أحمد حجازي الذي سيغيب لنهاية العام الجاري.

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كيف سيتعامل سانتو في الأزمة الدفاعية؟

في البداية يجب العلم بأن الاتحاد يتفاوض حاليًا مع البرازيلي لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتُشير بعض الأخبار إلى أن العميد اقترب كثيرًا من ضمه.

ولكن إذا لم ينجح الاتحاد ضمه خلال الساعات القليلة القادمة، سيكون نونو سانتو مضطرًا للتعامل مع الأمر الواقع، وتجهيز الأوراق التي يمتلكها حاليًا من الآن وحتى انطلاق كأس العالم للأندية بنهاية العام الجاري.

ويمتلك الاتحاد حاليًا في مركز قلب الدفاع أحمد شراحيلي، وعمر هوساوي، وزياد الصحفي، بجانب الوافد الجديد حسن كادش الذي يلعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وفي الواقع بدأ نونو سانتو في التعامل مع الأمر منذ انطلاق دوري روشن السعودي 2023-2024، حيث يلعب في الدفاع بأحمد شراحيلي وبجواره عمر هوساوي، وفي بعض الأحيان يدفع بمد الله العليان في مركز قلب الدفاع وبجواره شراحيلي وفي الظهير الأيمن مهند الشنقيطي.

في الفترة المقبلة إذا لم ينجح الاتحاد في التعاقد مع قلب دفاع، سنشاهد نونو سانتو يعتمد على حسن كادش بجوار أحمد شراحيلي، وإذا لم يظهر هذا الثنائي بالمستوى المنتظر منه، سيعود نونو سانتو للاعتماد على عمر هوساوي لما يمتلكه من خبرات، على أن يكون بديله هو مد الله العليان.

تغيير طريقة اللعب قد تكون سلاح نونو سانتو الأخير، وقام بتجربتها بالفعل في بعض المباريات الموسم الحالي، بالاعتماد على شراحيلي وبجواره مد الله العليان وأحمد بامسعود كثلاثي دفاعي، وفي مركز الظهير الأيمن مهند الشنقيطي والظهير الأيسر زكريا هوساوي.

في هذا المركز هناك الكثير من الخيارات المتاحة أمام نونو سانتو حال عدم التعاقد مع مدافع أجنبي يستطيع تعويض حجازي، والمدرب البرتغالي قادر على الحروج بأفضل شكل دفاعي للعميد.

الجناح الأيمن معضلة الاتحاد!

يبقى مركز الجناح الأيمن هو المعضلة الحقيقية التي يعاني منها الاتحاد حاليًا، خاصة بعد أن أصبحت مسألة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

حاليًا يتعامل نونو سانتو في هذا المركز بالاعتماد على البرايلي إيجور كورونادو ومواطنه رومارينيو، ولكن هذا ليس المركز الأساسي لهذا الثنائي، حيث يلعب كورونادو في مركز صانع الألعاب، ورومارينيو "المهاجم الوهمي".

ولكن حاليًا الحديث منصب حول اقتراب رحيل رومارينيو، كما أن عبد الرحمن العبود أصبح خارج حسابات سانتو لأسباب تأديبية لدخول الثنائي في أزمة.

إذا لم ينجح الهلال في التعاقد مع جناح أيمن سيكون نونو سانتو مضطرًا للتعامل مع الأوراق التي يمتلكها، بالاستمرار على الاعتماد على كورونادو في مركز الجناح الأيمن الذي تألق فيه.

هذا بجانب عدم التفريط في رومارينيو والاعتماد عليه، والبدء في إعطاء وقت أكبر للجناح الأيمن صالح العمري الذي انضم من صفوف أبها خلال صيف 2023.

والحل الآخر هو تغيير طريقة اللعب وعدم الاعتماد بشكل كبير على الجناحين، مثل 5-3-2 والتي تعتمد بشكل كبير على صناعة اللعب للمهاجمين، والتي ستكون مناسبة أيضًا للأزمة الدفاعية التي يعاني منها سانتو حال عدم التعاقد مع مدافع أجنبي.

تشكيل الاتحاد في طريقة 5-3-2 هي:

حراسة المرمى: جروهي

الدفاع: زكريا هوساوي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، مد الله العليان، مهند الشنقيطي.

خط الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، فابينيو.

صانع الألعاب: إيجور كورونادو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

وأمام نونو سانتو 3 أشهر كاملة يستطيع فيها تجربة العديد من الطرق واللاعبين في مراكز أخرى، حال فشل الإدارة الاتحادية في التعاقد مع ما يحتاجه المدرب البرتغالي.

SHAHID