سوق الانتقالات الشتوية 2022: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

ندى الشافعي
Nov 14, 2021 23:16+00:00
Getty/Goal

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الشتوية 2022، مواعيد بدء وانتهاء الميركاتو في الدوري الإنجليزي والإسباني والدوريات الكبرى في أوروبا؟

تتحين الأندية بداية سوق الانتقالات الشتوية في كل عام لتدعيم صفوفهم، حيث قد تتراكم الإصابات خلال النصف الأول من الموسم.

بعد فيروس كورونا وعودة المشجعين إلى الملاعب ، زادت مداخيل الأندية، وهو ما قد يتسبب في تحرك العديد من الأندية في ميركاتو يناير 2022 لضم اللاعبين.

سواء كان الأمر يتعلق برحيل لاعبين غير سعداء في أنديتهم أو جلب مواهب جديدة ، فإن جميع الأندية في جميع أنحاء أوروبا سوف تتحرك لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على صفقة خلال الشتاء.

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ولكن الآن السؤال هو، متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوريات الأوروبية؟، وهذا ما سيجيب عنه موقع جول في التقرير التالي..

متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2022 في الدوريات الأوروبية؟

من المقرر أن يبدأ سوق الانتقالات الشتوية يوم السبت 1 يناير 2022 لجميع الدوريات الأوروبية.

الاستثناء الوحيد سيكون في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، حيث يبدأ يوم الاثنين 3 يناير 2022.

وسينتهي سوق الانتقالات الشتوي في جميع الدوريات منتصف ليل يوم الاثنين 31 يناير 2022.

الدوريموعد بدء سوق الانتقالاتموعد انتهاء سوق الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز 1 يناير 202231 يناير 2021
الدوري الإسباني 3 يناير 202231 يناير 2021
الدوري الإيطالي 3 يناير 202231 يناير 2022
الدوري الألماني 1 يناير 202231 يناير 2022
الدوري الفرنسي 1 يناير 202231 يناير 2022