رسميًا | سموحة يضم ناصر ماهر من الأهلي

راحل جديد عن القلعة الحمراء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النادي الأهلي رسميًا رحيل صانع ألعابه ناصر ماهر لصفوف سموحة بالإعارة لموسم واحد.

وجرى توقيع عقود الإعارة اليوم في مقر النادي الأهلي بحضور أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات ومسؤولي سموحة واللاعب ووكيله أحمد يحيى.

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وأوضح أمير توفيق أن المفاوضات جرت في إطار العلاقات الطيبة بين الأهلي وسموحة وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب المصري لتدريبات سموحة خلال الأيام القليلة القادمة وسط قناعة هائلة من الجميع بقدراته ومدى الإضافة التي سيُقدمها للفريق، خاصة أنه سبق أن تألق بقميص النادي السكندري حين لعب له معارًا من المارد الأحمر موسم 2017-2018.

وشارك ماهر أساسيًا في الكثير من مباريات الموسم الماضي وكان أحد العناصر التي اعتمد عليها المدرب مارتن لاسارتي في التشكيل الأساسي، حيث كان يراه الجميع المعوض الأفضل لعبد الله السعيد، لكنه لم يُقدم المستوى المأمول ولذا فضل النادي رحيله وضم محمد مجدي قفشة من بيراميدز.