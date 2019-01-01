تقارير: تريزيجيه يجتاز الكشف الطبي لأستون فيلا

سيتم الإعلان عن ضم تريزيجيه خلال ساعات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، من الانضمام إلى أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى، حيث يلعب له أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تريزيجيه اجتاز الكشف الطبي، وأن أستون فيلا سيعلن عن إتمام الصفقة، خلال الساعات المقبلة.

لاعب الإسماعيلي في طريقه للأهلي 🔁

الأهلي حصل على موافقة الدروايش 👀👇https://t.co/qvkfKKniLe pic.twitter.com/OsOQa54UTn — جول مصر (@goaleg) July 22, 2019

خلال 48 ساعة فقط، سيتم الإعلان بشكل رسمي، عن انضمام تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا.

جاء ذلك بعد اتفاق مسؤولي نادي أستون فيلا مع قاسم باشا، على شراء تريزيجيه مقابل 8.5 مليون جنيه استرليني.

أستون فيلا الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس، يستعد لانطلاق الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي أغسطس المقبل.