أخبار الانتقالات: تدعيم هجومي لليفربول و وبوجبا يختار ريال مدريد

تعرف على أخبار سوق الانتقالات لأبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020.

أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020:​

بوجبا يرغب في الانضمام لريال مدريد

صرح ويلي سانيول لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي السابق أن بول بوجبا يرغب في الانضمام لريال مدريد في سوق الانتقالات، حيث قال أن كل شيء جاهز لنجم مانشستر يونايتد لإتمام انتقاله إلى سانتياجو بيرنابيو.

ويعد موسم 2019-20 واحدًا من أسوأ مواسم بطل كأس العالم 2018، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة، ولم يشارك مع اليونايتد إلا في 8 مباريات فقط.

ليفربول يتواصل مع وكلاء أوسيمين

بحسب Le 10 Sport فإن ليفربول بدأ التفاوض مع وكلاء فيكتور أوسيمين من أجل ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

وهناك رغبة قوية من الريدز بضمن صاحب الـ21 عامًا مع فتح باب الميركاتو، لكن ليل يطلب 80 مليون يورو من أجل الاستغناء عنه.

وسجل المهاجم النيجيري 18 هدفًا في 38 مباراة خاضهم مع الفريق الفرنسي هذا الموسم في جميع البطولات.

آرتور يقترب من الانتقال من برشلونة ليوفنتوس

بحسب موندو ديبورتيفو فإن متوسط ميدان برشلونة آرتور قريب من الانضمام ليوفنتوس مع فتح باب سوق الانتقالات.

ويخوض الفريقان مفاوضات يمكن وصفها بالمتقدمة من أجل إغلاق الصفقة في ميركاتو الصيف، مع رغبة ماوريسيو ساري تدعيم خط وسط البيانكونيري بالبرازيلي.

وبحسب التقارير فإن ميراليم بيانيتش ورودريجو بينتانكور وفيديريكو بيرنارديسكي قد يقحم أي منهم في الصفقة إذا تطلب الأمر ذلك، وجدير بالذكر أن عقد صاحب الـ23 عامًا مع برشلونة سينتهي بعد 4 مواسم.

كافاني يُعرض على الإنتر

أوردت جازيتا ديلو سبورت أن إدينسون كافاني عُرض على الإنتر من قبل وكيله للانتقال من باريس سان جيرمان مع فتح سوق الانتقالات.

وأعطى أنطونيو كونتي الضوء الأخضر لانضمام صاحب الـ33 عامًا للنيراتزوري، وذلك عقب انتهاء عقده مع العاصمي الفرنسي هذا الصيف.

وارتبط اسم الأوروجوياني الدولي بأتلتيكو مدريد في الأيام الماضية، ولم يقدم له البي إس جي حتى الآن أي عرض من أجل تجديد عقده.

مانشستر يونايتد يراقب ساليسو

دخل مدافع بلد الوليد محمد ساليسو دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد بحسب ما نشرت صحيفة آس الإسبانية.

لكن لن تكون مهمة اليونايتد سهلة إذا ما أراد ضمه في سوق الانتقالات القادمة، فهناك اهتمام به من غريمي العاصمة مدريد، أتلتيكو مدريد وريال مدريد خاصةً وأن الشرط الجزائي في عقده هو 12 مليون يورو فقط.

وظهر ساليسو مع بلد الوليد في 27 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط.

إيفرتون في محادثات مع برشلونة من أجل توديبو

بحسب الديلي ميل فإن إيفرتون دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل ضم جيان كلير توديبو مع بداية سوق الانتقالات.

وعبر التوفيز عن اهتمامهم بمدافع الكتلان في الميركاتو الشتوي، لكنه انضم لشالكه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقد يكلف عقد توديبو الفريق الإنجليزي حوالي 20 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيكون بمقدوره دفعه.

صراع أوروبي على فان دي بيك

يحظى لاعب أياكس دوني فان دي بيك باهتمام 3 من كبار الأندية الأوروبية، هي مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس ، وذلك بحسب ما ذكرت الموندو ديبورتيفو.

وعلى ما يبدو أن متوسط الميدان الهولندي سيرحل من يوهان كرويف أرينا مع فتح سوق الانتقالات، وقد يكلف عقده ما يقرب من 50 مليون يورو.

وقد يكون اليونايتد هو الخيار الأمثل لفان دي بيك، وذلك لأن فرصته في اللعب ستكون أكبر من التي سينالها إذا انضم للريال أو يوفنتوس .

أرتيتا حريص على ضم أومتيتي

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا يرغب في ضم مدافع برشلونة صامويل أومتيتي في سوق انتقالات الصيف.

وكان نابولي قريبًا من الحصول على توقيع الفرنسي، لكنه تراجع بسبب الأزمة المالية التي سببها تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

ومن المحتمل أن يبني أومتيتي موقفه من الانضمام لآرسنال في الميركاتو القادم على وصول الفريق لدوري أبطال أوروبا.

مهاجم ريال مدريد يخلف إبراهيموفيتش في ميلان

أوردت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش قد يخلف زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان مع بداية سوق الانتقالات.

ورغم أن المهاجم الصربي انضم للملكي في الصيف الماضي، إلا أنه لم يحظ طوال الموسم بثقة المدرب زين الدين زيدان، وهو ما قد يتسبب في رحيلة في الميركاتو القادم.

لايبزيج قريب من خسارة أوباميكانو في الميركاتو

قالت بيلد الألمانية أن لايبزيج سيواجه قرار صعب من دايوت أوباميكانو قد يتمثل في الرحيل عن الفريق مع بداية سوق الانتقالات.

آرسنال، توتنهام ، برشلونة وبايرن ميونخ أعربت عن اهتمامها باللاعب، لكن قد تتسبب الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا على سعر اللاعب، الذي سيرغب لايبزيج في بيعه بأعلى سعر ممكن لتلافي رحيله مجانًا مع نهاية عقده الموسم المقبل.

فتى أوروجواي على رادار ريال مدريد

يحظى فاكوندو بيليستري بمتابعة ريال مدريد تمهيدًا للتحرك من أجل ضمه في سوق الانتقالات.

وقد أرسل الملكي العديد من الكشافين لمتابعة النجم الأوروجوياني الشاب، والذي تلقى تدريبه على يد نجم أتلتيكو مدريد السابق دييجو فورلان.

برشلونة يستهدف أونانا

بحسب التيليغراف فإن برشلونة يستهدف ضم أندريه أونانا من أياكس مع بداية سوق الانتقالات، وذلك من أجل خلق منافسة على مركز حراسة المرمى بينه وبين مارك أندريه تير شتيجن.

وأوردت التقارير أن البلوجرانا مستعد للتخلي عن نيتو بالإضافة إلى لاعب شاب مثل ريكي بويج أو أليكس كولادو أو كارليس ألينيا.

باريس سان جيرمان مهتم بتوماس بارتي

يسعى باريس سان جيرمان إلى تدعيم وسط ميدانه في سوق الانتقالات بضم نجم أتلتيكو مدريد توماس بارتي.

وبحسب RMC Sport فإن بطل الدوري الفرنسي في مقدمة المهتمين بالغاني الدولي، وما يقرب صاحب الـ26 عامًا من العاصمة الفرنسية الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس، والذي يبلغ 50 مليون يورو فقط.

كالولو على رادار بايرن ميونخ

تواصل بايرن ميونخ مع النجم الشاب لليون بيير كالولو للحديث بشأن انضمامه لبافاريا مع بداية سوق الانتقالات.

وبحسب تقرير لسبورت 1 فإن صاحب الـ19 عامًا في مفاوضات مع حسن صالح حميديتش، ومع ذلك تم رفض العرض الأول من العملاق الألماني.

كييزا مطلب كبار الدوري الإنجليزي والإيطالي

أشارت لاجازيتا ديلو سبورت إلى أن نجم فيورنتينا فيديريكو كييزا مطلوب في 4 من كبار الأندية الأوروبية، هم يوفنتوس والإنتر في إيطاليا، ومانشستر يونايتد وتشيلسي في إنجلترا.

لكن إدارة الفيولا تحركت من أجل تجديد عقد نجمها مقابل راتب كبير، ويتعين عليه الآن الاختيار بين الاستمرار مع الفريق أو الانضمام لأحد الأندية الأربعة.

ويرغب كييزا في البقاء في الدوري الإيطالي، وهو ما يمنح فرصة للإنتر ويوفنتوس بضمه من ناحية، ويعزز فرص بقائه في فلورينزا أيضًا.