سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الألماني في ميركاتو صيف 2020

تعرف على الصفقات الرسمية لأندية الدوري الألماني في سوق الانتقالات الصيفية 2020 والراحلون من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وجميع فرق البوندسليجا

في النسخة الأخيرة من الدوري الألماني، تمكن بايرن ميونخ وبفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند من تحقيق اللقب للمرة الثامنة على التوالي، وللمرة الـ30 في تاريخه.

هبط من البوندسليجا فورتونا دوسلدورف وبادربورن بعد أن خسروا معركة صعبة للبقاء في الدرجة الأولى، واستطاع فيردر بريمن من النجاة والبقاء في الدرجة الأولى، و صعد إلى البوندسليجا أرمينيا بيليفيد وشتوتجارت، ليشاركوا في دوري من أقوى دوريات أوروبا والعالم، والذي تمكن الفائز بلقبه من تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا العام.

ستكون سوق الانتقالات الصيفية هذا العام على مرحلتين في ظل فيروس كورونا، 1 يوليو ثم 15 يوليو وينتهي الميركاتو في الدوري الألماني يوم 5 أكتوبر 2020، بعد أن كان يبدأ في السابق في 1 يوليو وينتهي 2 سبتمبر، ولكن نظرًا لوجود الجائحة، فهذا موسم استثنائي في القوانين والانتقالات وفي كل شيء.

المزيد من الفرق

سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإنجليزي في ميركاتو صيف 2020

الآن سنتعرف على جميع الصفقات التي تمت في كافة الأندية الألمانية في سوق انتقالات صيف 2020.

فرق الدوري الألماني

بايرن ميونخ

المنضمون لبايرن ميونخ:

أدريان فاين (هامبورج، انتهاء الإعارة).

نيكولاس كون (تفعيل بند الشراء من أياكس)

تانجي نيانزو (باريس سان جيرمان)

أليكساندر نوبل (شالكه)

ليروي ساني (مانشستر سيتي)

باري هيبورن (سلتيك)

الراحلون من بايرن ميونخ:

فيليبي كوتينيو (برشلونة، انتهاء الإعارة)

فرانك إيفينا (هانوفر)

كريستيان فروختل (إعارة إلى نورنبيرج)

جيونج وو يونج (فرايبرج، انتهاء الإعارة)

لوكاس ماي (إعارة إلى دارماشتادت)

ألفارو أودريزولا (ريال مدريد، انتهاء الإعارة)

إيفان بيريشيتش (إنتر، انتهاء الإعارة)

ساربريت سينغ (إعارة إلى نورنبيرج).

بوروسيا دورتموند

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

جودي بيلينجهام (برمنجهام سيتي)

إيمري تشان (يوفنتوس، شراء بعد الإعارة)

لينارد مالوني (أونيون برلين)

توماس مونيه (باريس سان جيرمان)

فيليكس باسلاك (فورتونا سيتارد، انتهاء الإعارة)

إيمانويل فيراي (مصعد من الناشئين)

رينيير (إعارة، ريال مدريد)

أندريه شورله (سبارتاك موسكو، انتهاء الإعارة)

عمر توبراك (فيردر بريمن، انتهاء الإعارة)

ماريوس فولف (هيرتا برلين، انتهاء الإعارة)

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

ليوناردو باليردي (مارسيليا، إعارة)

دجينيس بورنيتش (هايدنهايم)

ماريو جوتزه (انتهاء عقده)

أشرف حكيمي (ريال مدريد، انتهاء الإعارة)

إريك أويلشلاجل (انتهاء عقده)

أندريه شورله (انتهاء عقده)

أرمينيا بيليفيلد

المنضمون لأرمينيا بيليفيد:

سيرخيو كوردوفا (أوجسبرج، إعارة)

ناثان دي ميدينا (موسكرون)

كريستيان جيباوير (ألتاخ)

فيليب كليفين (إرزجيبيرجي أوه)

ياكوب لارسين (أودينسه)

نويل نيمان (ميونخ 1860)

تشان أوزكان (ألمانيا آخن، انتهاء الإعارة)

نيكولاي رينين (ألمانيا آخن، انتهاء الإعارة)

الراحلون من أرمينيا بيليفيلد:

جوناثان كلاوس (لانس)

أجوستون كيس (هالاداس، انتهاء الإعارة)

فيليب كليفين (انتهاء عقده)

أليكس بيريز (انتهاء عقده)

نيلس كوشنر (انتهاء عقده)

كينو شتاودي (انتهاء عقده)

باتريك فايراوخ (انتهاء عقده)

أوجسبورج

المنضمون لأوجسبورج:

دانييل كاليجيري (شالكه)

كيفين دانسو (ساوثامبتون، انتهاء الإعارة)

رافال جيكيفيتش (أونيون برلين)

ميكائيل جريجوريتش (شالكه، انتهاء الإعارة)

مادس بيدرسين (زيورخ، انتهاء الإعارة)

نيكو شلوتيربيك (أونيون برلين، إعارة)

توبياس شتروبل (بوروسيا مونشنجلادباخ)

فليكس أودوخاي (فولفسبورج، تفعيل بند الشراء)

الراحلون من أوجسبورج:

دانييل باير (انتهاء عقده)

كيفين دانسو (فورتونا دوسلدورف، إعارة)

سيرخيو كوردوفا (أرمينيا بيليفيلد، إعارة)

فابيان جيفر (فورتسبورجر كيكرس)

تين يدفاي (باير ليفركوزن، انتهاء الإعارة)

ماوريسي مالوني (فيهين فيسبادين، إعاره)

ستيفان ليختشتاينر (اعتزل)

أندرياس لوثه (أونيون برلين)

تيم ريدر (كايزرسلاوترن)

يوزو ستانيتش (زفيكاو، إعاره)

فليكس أودوخاي(فولفسبورج، انتهاء الإعارة)

باير ليفركوزن

المنضمون لباير ليفركوزن:

لينارت جريل (كايزرسلاوترن)

تين يدفاي (أوجسبورج، انتهاء الإعارة)

جويل بوجانبالو (هامبورج، انتهاء الإعارة)

بانوس ريتسوس (شيفيلد يونايتد، انتهاء الإعارة)

أدريان ستانيليفتش (دارمشتات)

الراحلون من باير ليفركوزن:

لا يوجد

بوروسيا مونشنجلادباخ

المنضمون لمونشنجلادباخ:

جوردان باير (هامبورج، انتهاء الإعارة)

مايكل لانج (فيردر بريمن، انتهاء الإعارة)

فالنتينو لازارو (إنتر، إعارة)

يان أولشوفسكي (مصعد من الرديف)

أندرياس بولسن (أوستريا فيينا، انتهاء الإعارة)

جو سكالي (نيويورك سيتي)

خوليو فيالبا (ألتاخ، انتهاء الإعارة)

هانس فولف (لايبزيج، إعارة)

الراحلون من مونشنجلادباخ:

فابيان يوهانسون (انتهاء عقده)

مورتيز نيكولاس (أوزنابروك، إعارة)

رافائيل (انتهاء عقده)

توبياس شتروبل (أوجسبورج)

كولن

المنضمون لكولن:

يان كريستوف بارتيلس (فيهين فيسبادين، انتهاء الإعارة)

يان بيسيك (روده، انتهاء الإعارة)

يانيس هورن (هانوفر، انتهاء الإعارة)

فينسينت كوزيلو (باريس، انتهاء الإعارة)

تيم ليمبيرلي (مصعد من الناشئين)

توماش أوستراك (هارتبيرج، انتهاء الإعارة)

صالح أوزكان (هولشتاين كيل، انتهاء الإعارة)

جواو كويروس (فيليم، انتهاء الإعارة)

لويس شوب (هامبورج، انتهاء الإعارة)

لاسي سوبيتش (موسكرون، انتهاء الإعارة)

روبرت فولودير (مصعد من الناشئين)

رون روبرت زيلر (هانوفر، إعارة)

الراحلون من كولن:

يان بيسيك (فيتوريا جيمارايش، إعارة)

كان كاليسكانير (يان ريجنسبورج)

نيكلاس هاوبتمان (هولشتاين كيل، إعارة)

توماس كيسلر (إعتزل)

فينسينت كوزيلو (ناسيونال ماديرا، إعارة)

توني ليستنر (كوينز بارك، إنتهاء الإعارة)

توماس أوستراك (كارفينا، إعارة)

مارسيل ريسي (فيكتوريا كولن، إعارة)

مارفن ريتمولر (هايدنهايم)

كينجسلي شيندلر (هانوفر، إعارة)

سيمون تيرودي (هامبورج)

مارك أوث (شالكة، إنتهاء الإعارة)

بيرجر فيرستريت (أنتويرب، إعارة)

آينتراخت فرانكفورت

المنضمون لآينتراخت فرانكفورت:

راجنار اشي (سبارتا روتردام)

أيمن باركوك (فورتونا دوسلدورف، إنتهاء الإعارة)

سيمون فاليت (فنربخشة، إنتهاء الإعارة)

ديان جوفيليتش (أندرلخت، إنتهاء الإعارة)

جابيز ماكندا (مصعد من الناشئين)

فلين أوتو (مصعد من الناشئين)

توتا (كورترايك، إنتهاء الإعارة)

جيترو ويليمز (نيوكاسل، إنتهاء الإعارة)

ستيفن زوبير (هوفنهايم)

الراحلون من آينتراخت فرانكفورت:

سافردي سيتين (نهاية عقده)

جيلسون فرنانديز (إعتزل)

باتريك فينجر (نهاية عقده)

ميجات جاسينوفيتش ( هوفنهايم)

جوناثان دي جوزمان (نهاية عقده)

ماركو روس (إعتزل)

لوكاس تورو (أوساسونا)

فرايبورج

المنضمون لفرايبورج:

كريستوف دافرنر (إرستجيبيرجة، إنتهاء الإعارة)

إيرميدين ديميروفيتش (ألافيس)

مو دراجر (باديربورن، إنتهاء الإعارة)

كونستانتين فرومان (زونينوف جروساسباخ، إنتهاء الإعارة)

جيروم جوندورف (كارلشروهر، إنتهاء الإعارة)

جيونج يونج (بايرن ميونيخ الرديف، إنتهاء الإعارة)

باتريك كاميرباور (إينتراخت براونشفايج، إنتهاء الإعارة)

شيما أوكروجي (يان ريجنسبورج، إنتهاء الإعارة)

كيفن شلوتربيك (أونيون برلين، إنتهاء الإعارة)

ماركو تيراتسينو (دينامودريسدن، إنتهاء الإعارة)

بنجامين أبوف (كارلشروهر)

الراحلون من فرايبورج:

كريستوف دافرنر (دينامو دريسدن)

مايك فرانتز (هانوفر)

جيروم جوندورف (كارلشروهر)

شيما أوكوروجي ( بادربورن، إعارة)

يوريك رافيت (جرينوبل)

ألكسندر شولو (هرتا برلين)

باسكال شتنزل (شتوتجارت، شراء بعد الإعارة)

لوكا فالدشميت (بنفيكا)

هيرتا برلين

المنضمون لهيرتا برلين:

موريس كوفيتش (أسكولي، إنتهاء الإعارة)

أوندريج دودا (نورويتش سيتي، إنتهاء الإعارة)

نيلز كوربر (أوسنابروك، إنتهاء الإعارة)

دايشون ريدان (جرونينجن، إنتهاء الإعارة)

ألكسندر شولو (فرايبورج)

لوكاس توسارت (ليون، إنتهاء الإعارة)

ديوفايزيو زيفويك (جرونينجن)

الراحلون من هيرتا برلين:

ألكساندر إسفاين (إنتهاء العقد)

ماركو جروييتش (ليفربول، إنتهاء الإعارة)

سالومون كالوه (إنتهاء العقد)

توماس كرافت (إنتهاء العقد)

بير سيليان (روسنبورج)

دينيس سمارستش (سانت باولي)

ماريوس وولف (بوروسيا دورتموند، إنتهاء الإعارة)

هوفنهايم

المنضمون لهوفنهايم:

قاسم آدامز (فورتونا دوسلدورف، إنتهاء الإعارة)

ليوناردو بيتنكورت (فيردر بريمن، إنتهاء الإعارة)

جوشوا برينيه (فيتيس أرنهيم، إنتهاء الإعارة)

ميجات جاسينوفيتش (أينتراخت فرانكفورت)

دومين جريل (برافو، إنتهاء الإعارة)

جريجور كوبيل (شتوتجارت، إنتهاء الإعارة)

برونو نازاريو (بوتافوجو، إنتهاء الإعارة)

لوكا فيليب (مصعد من الناشئين)

فيليبي بيريس (رييكا، إنتهاء الإعارة)

كيفن فوجت (فيردر بريمن، إنتهاء الإعارة)

الراحلون من هوفنهايم:

ديفيد أوتو (هايدنهايم، إعارة)

سيباستيان رودي (شالكه، إنتهاء الإعارة)

ألكسندر ستولز (إلتحق بالرديف)

ستيفن زوبير (أينتراخت فرانكفورت)

ماينتس

المنضمون لنادي ماينتس:

عيسى عباس (أوتريخت، إنتهاء الإعارة)

أحمد جورلين (ليفرينج، إنتهاء الإعارة)

جيريت هولتمان (بادربورن)

ديميتري لافالي (ستاندرد لييج)

ألكسندرو مكسيم ( غازي عنتاب سبور، إنتهاء الإعارة)

آرون سيدل (يان ريجينسبورج، إنتهاء الإعارة)

الراحلون من ماينتس:

تايوو أوونيي (ليفربول، إنتهاء الإعارة)

جيفري بروما (فولفسبورج، إنتهاء الإعارة)

جيريت هولتمان (بوخوم)

ألكسندرو مكسيم (غازي عنتاب سبور، إنتهاء الإعارة)

جوناثان ماير (دينامو دريدسن، إعارة)

رونيل بيير جابرييل (بريست، إعارة)

آرون سيدل (دارمشتات)

مارين سفيركو (ساربروكن)

لايبزيج

المنضمون للايبزيج:

جان كيفن أوجوستين (ليدز، إنتهاء الإعارة)

دينيس بوركوفسكي ( مصعد من الناشئين)

بنجامين هنريشس (موناكو، إعارة)

هوانج هي تشان (ريد بول سالزبورج)

جوزيب مارتينيز ( لاس بالماس)

تيم شرايبر (مصعد من الناشئين)

الراحلون من لايبزيج:

إيثان أمبادو (تشيلسي، إنتهاء الإعارة)

أنجيلينو (مانشستر سيتي، إنتهاء الإعارة)

مادس بيدستروب ( برينتفورد)

نواه هولم (فيتوريا جيماريش)

توم كراوس (نورنبيرج، إعارة)

باتريك شيك (روما، إنتهاء الإعارة)

تيمو فيرنير (تشيلسي)

هانيس وولف (بوروسيا مونشنجلادباخ، إعارة)

شالكه

المنضمون لشالكه:

نبيل بن طالب (نيوكاسل، إنتهاء الإعارة)

كان بوزدزجان (مصعد من الناشئين)

جوناس كارلس (فيكتوريا كولن، إنتهاء الإعارة)

رالف فاهرمان (بران، إنتهاء الإعارة)

حمزة مينديل (ديجون، إنتهاء الإعارة)

سيباستيان رودي (هوفنهايم، إنتهاء الإعارة)

ستيفين سكرتسيبسكي (فورتونا دوسلدورف، إنتهاء الإعارة)

سيدريك تيوشرت (هانوفر، إنتهاء الإعارة)

ماليك ثياو (مصعد من الناشئين)

مارك أوث (كولونيا، إنتهاء الإعارة)

الراحلون من شالكه:

دانيال كاليجيوري (أوجسبورج)

جوناس كارلس (فيتوريا جيماريش، إعارة)

بابلو إنسوا (هويسكا)

ميكائيل جريجوريتش (أوجسبورج، إنتهاء الإعارة)

جونجوي كيني (إيفرتون، إنتهاء الإعارة)

ألكسندر نوبل (بايرن ميونخ)

سيدريك تيوشرت (أونيون برلين)

جان كلير توديبو (برشلونة، إنتهاء الإعارة)

أونيون برلين

المنضمون لأونيون برلين:

ماريوس بولتر (ماجديبورج، شراء بعد الإعارة)

لارس ديتز ( فيكتوريا كولن، إنتهاء الإعارة)

كيتا إندو (يوكوهاما مارينوس، إعارة)

نيكو جيسلمان (فورتونا دوسلدورف)

سيباستيان جريسبيك (هايدنهايم)

روبن كنوتشي (فولفسبورج)

ماكس كروسي (فنربخشة)

أندرياس لوثي (أوجسبورج)

تيم ماسيجيفسكي (مصعد من الناشئين)

لينارت موسر (سيركل بروج، إنتهاء الإعارة)

نيكو شلوتربيك (اوجسبورج، إعارة)

بيركان تاز (إنيرجي كوتبوس، إنتهاء الإعارة)

سيدريك تيوشرت (شالكه)

الراحلون من أونيون برلين:

سليمان عبد الله (آينتراخت براونشفايج، إعارة)

ماريوس بولتر (ماجديبورج، إنتهاء الإعارة)

لورينز ديهل (هاليشير، إعارة)

رافال جيكيفيكز (أوجسبورج)

جوليوس كادي (دينامو دريسدن)

لينارد مالوني (بوروسيا دورتموند)

ماوريس أوبفيرمان (إنتهاء عقده)

يونس مالي (فولفسبورج، إنتهاء الإعارة)

موريتز نيكولاس (بوروسيا مونشنجلادباخ، إنتهاء الإعارة)

ليو أوبرمان (هامبورج الرديف)

مايكل بارينسن (إعتزل)

سيباستيان بولتر (فورتونا سيتارد)

نيكولاي راب (دارمشتات، إعارة)

كين رايشل (أوسنابروك)

كيفن شلوتربيك (فرايبورج، إنتهاء الإعارة)

مانويل شميديباخ (إنتهاء عقده)

شتوتجارت

المنضمون لشتوتجارت:

آيلتون (قره باج، إنتهاء الإعارة)

فالديمار أنتون (هانوفر)

مومو سيسي (لوهافر)

واتارو إندو (سينت ترويدن، إنتهاء الإعارة)

جريجور كوبيل (هوفنهايم)

دافيد كوباكز (جورنيك زابرزيه، إنتهاء الإعارة)

دينوس ماروبانوس (أرسنال، إعارة)

نيكولاس نارتي (هانزا روستوك، إنتهاء الإعارة)

محمد سنكوه (ستوك سيتي)

باسكال شتنزل (شتوتجارت، شراء بعد الإعارة)

إريك تومي (فورتونا دوسلدورف، إنتهاء الإعارة)

الراحلون من شتوتجارت:

شادراك أكولو (أميان، شراء بعد الإعارة)

أناستاسيوس دونيس (ريمس، شراء بعد الإعارة)

واتارو إيندو (سينت ترويدن، إنتهاء الإعارة)

ماريو جوميز (إعتزل)

جريجور كوبل (هوفنهايم، إنتهاء الإعارة)

ناثانيل فيليبس (ليفربول، إنتهاء الإعارة)

فيردر بريمن

المنضمون لفيردر بريمن:

فيليكس أجو ( أوسنابروك)

بوبكار باري (أويردينجن، إنتهاء الإعارة)

فيليكس بيجيمو (جريثر فورث، إنتهاء الإعارة)

يان نيكلاس (إيمن، إنتهاء الإعارة)

تاهيث تشونج (مانشستر يونايتد، إعارة)

باتريك إراس (نورنبيرج)

مارتن هارنيك (هامبورج، إنتهاء الإعارة)

ثوري جاكوبسن (ماجديبورج، إنتهاء الإعارة)

أولي كوبر (كارل زايس جينا، إنتهاء الإعارة)

جيان مانويل مبوم (أوردينجن، إنتهاء الإعارة)

يوهان مينا (إميليك)

مايك نافروكي (مصعد من الناشئين)

جونا أوسابوتي (موسكرون، إنتهاء الإعارة)

رومانو شميد (فوفسبورج، إنتهاء الإعارة)

أوسكار شونفيلدير (ماينز)

الراحلون من فيردر بريمن:

فين بارتلز (هولشتاين كيل)

يان نيكلاس (يان ريجنسبيرج، إعارة)

ليوناردو بيتنكورت ( هوفنهايم، إنتهاء الإعارة)

بنجامين جولير (كارلسروهر، إعارة)

مايكل لانج (بوروسيا مونشنجلادباخ، إنتهاء الإعارة)

كلاوديو بيزارو (إعتزل)

نوري شاهين (نهاية عقده)

عمر توبراك (بوروسيا دورتموند، إنتهاء الإعارة)

كيفن فوجت ( هوفنهايم، إنتهاء الإعارة)

فولفسبورج

المنضمون لفولفسبورج :

بارتوسز بياليك ( زاجليبي لوبين)

جيفري بروما (ماينز، إنتهاء الإعارة)

لينو كاستن (مصعد من الناشئين)

ماكسنس لاكروا (سوشو)

يونس مالي (أونيون برلين، إنتهاء الإعارة)

عمر مرموش (مصعد من الناشئين)

جون يبواه (فينلو، إنتهاء الإعارة)

الراحلون من فولفسبورج: