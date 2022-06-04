سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022.

مع نهاية كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمس الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الصيفي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

من الأخبار التي ظهرت في الآونة الأخيرة رحيل ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، الأول إلى ريال مدريد والثاني إلى بايرن ميونخ، لكن المصري أكد أنه باقٍ مع الريدز الموسم القادم والسنغالي لم يتضح موقفه حتى الآن.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمس الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022:

صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2022

آرسنال:

تعاقدات صيف 2022:

لا يوجد

الراحلون من آرسنال:

دينوس مافروبانوس (شتوتجارت)

ماتيو جندوزي (مارسيليا)

ألكساندر لاكازيت (لاعب حر)

تشيلسي

تعاقدات صيف 2022:

لا يوجد

الراحلون عن تشيلسي:

أنطونيو روديجر (ريال مدريد)

ليفربول

تعاقدات صيف 2022:

فابيو كارفاليو (فولهام)

الراحلون عن ليفربول:

لا يوجد

مانشستر يونايتد

تعاقدات صيف 2022:

لا يوجد

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

إدينسون كافاني (لاعب حر)

خوان ماتا (لاعب حر)

بول بوجبا (لاعب حر)

جيسي لينجارد (لاعب حر)

مانشستر سيتي

تعاقدات صيف 2022:

إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

الراحلون عن مانشستر سيتي:

فيرناندينيو (لاعب حر)

توتنهام

تعاقدات صيف 2022:

إيفان بيريشيتش (إنتر) مجانًا

الراحلون عن توتنهام:

جنيل بينيت (لاعب حر)

جيز دافيز (لاعب حر)

جوردان هاكيت (لاعب حر)

كالون هايسمان (لاعب حر)

كاسبر كوريلوفيتس (لاعب حر)

تيموثي لو توتالا (لاعب حر)

ديرمي لوسالا (لاعب حر)

جوش أولوايمي (لاعب حر)

توبي أومولي (لاعب حر)

إيزاك سولبيرج (لاعب حر)

رينالدو توراج (لاعب حر)

أوليفر تيونر (لاعب حر)

نيوكاسل

تعاقدات صيف 2022:

أليكس مورفي (جالواي يونايتد)

الراحلون من نيوكاسل:

أويسين ماكينتي (والسول)

مو سانجاري (أكسرينجتون ستانلي)

صفقات أندية الدوري الإسباني في صيف 2022

ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2022:

أنطونيو روديجر (تشيلسي)

الراحلون عن ريال مدريد :

جاريث بيل (لاعب حر)

إيسكو (لاعب حر)

مارسيلو (لاعب حر)

برشلونة:

تعاقدات صيف 2022:

لا يوجد

الراحلون عن برشلونة:

فيليبي كوتينيو (أستون فيلا)

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2022:

صامويل لينو (جيل فيسينتي)

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

هيكتور هيريرا (هوستون)

لويس سواريز (لاعب حر)

فياريال:

صفقات صيف 2022:

لا يوجد

الراحلون عن فياريال :

سيرخيو أسينخو (لاعب حر)

إشبيلية:

صفقات صيف 2022:

لا يوجد

الراحلون عن إشبيلية :

دييجو كارلوس (أستون فيلا)

صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2022

يوفنتوس:

تعاقدات صيف 2022:

فيديريكو كييزا (فيورنتينا)

الراحلون عن يوفنتوس:

دوجلاس كوستا (لوس أنجلوس) مجانًا

جيورجيو كيليني (لاعب حر)

باولو ديبالا (لاعب حر)

إنتر:

تعاقدات صيف 2022:

خواكين كوريا (لاتسيو)

الراحلون عن إنتر:

ميكيلي دي جريجوريو (مونزا)

أندرو جرافيلون (ريمس)

إيفان بيريشيتش (توتنهام) مجانًا

أندريا رانوكيا (لاعب حر)

ماتياس فيسينو (لاعب حر)

ميلان

تعاقدات صيف 2022:

لا يوجد

الراحلون عن ميلان:

ينس بيتر هاوجي (آينتراخت فرانكفورت)

إيمير موراتي (لاعب حر)

فرانك كيسييه (لاعب حر)

نابولي

تعاقدات صيف 2022:

أندريه زامبو أنجويسا (فولهام)

ماتياس أوليفيرا (خيتافي)

كفيتشا كفاراتسكيليا (دينامو باتومي)

الراحلون عن نابولي:

أركاديوش ميليك (مارسيليا)

جينارو توتينو (بارما)

لورينزو إنسيني (تورونتو) مجانًا

فوزي غلام (لاعب حر)

كيفن مالكويه (لاعب حر)

لاتسيو

تعاقدات صيف 2022:

ماتيا زاكاني (هيلاس فيرونا)

الراحلون عن لاتسيو:

خواكين كوريا (إنتر)

جورجي سيلفا (لاعب حر)

توماس ستراكوشا (لاعب حر)

لوكاس ليفا (لاعب حر)

روما

تعاقدات صيف 2022:

لا يوجد

الراحلون عن روما:

باو لوبيز (مارسيليا)

جنكيز أوندر (مارسيليا)

روبين أولسين (أستون فيلا)

ريكاردو كييرفو (ساسوولو)

دافيدي سانتون (لاعب حر)

صفقات أندية الدوري الألماني في صيف 2022

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

نصير مزراوي (أياكس)

الراحلون من بايرن ميونخ:

نيكولاس كون (رابد فيينا)

نيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند)

كورينتين توليسو (لاعب حر)

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

كريم أديمي (سالزبورج)

جايدن براف (مانشستر سيتي)

مارسيل لوتكا (هيرتا برلين)

ألكساندر ميير (جان ريجينسبرج)

صالح أوزكان (كولن)

نيكو شلوتربيك (فرايبورج)

نيكلاس زوله (بايرن ميونخ)

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

رومان بوركي (سانت لويس سيتي)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

مارفين هيتس (بازل)

لينارد مالوني (هايدنهايم)

مارسيل شميلزر (اعتزل)

أكسيل فيتسيل (لاعب حر)

دان أكسيل زاجادو (لاعب حر)

لايبزيج:

المنضمون إلى لايبزيج:

يانيس بلاسفيش (هركليز ألميلو)

الراحلون من لايبزيج:

هوانج هي تشان (وولفرهامبتون)

تيم شرايبر (هولشتاين كيل) إعارة

فيليب تشاونر (اعتزل)

صفقات أندية الدوري الفرنسي في صيف 2022

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

نونو مينديش (سبورتنج لشبونة)

الراحلون من باريس سان جيرمان:

مارسين بولكا (نيس)

أنخيل دي ماريا (لاعب حر)

ألكساندر ليتيليير (لاعب حر)

مارسيليا:

المنضمون إلى مارسيليا:

أركاديوش ميليك (نابولي)

باو لوبيز (روما)

ماتيو جندوزي (آرسنال)

جنكيز أوندير (روما)

الراحلون من مارسيليا:

لوكاس بيرين (ستراسبورج)

بوبكر كامارا (أستون فيلا) مجانًا

موناكو:

المنضمون إلى موناكو:

لا يوجد

الراحلون من موناكو: