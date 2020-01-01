من هو إدواردو كامافينجا؟ دينامو خط الوسط المطلوب في ريال مدريد

بعد الأخبار التي ربطت إدواردو كامافينجا لاعب رين بالانضمام لريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات الصيفية 2020 تعرف على الشاب الفرنسي ذو الأصول الأفريقية

رغم توقف كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتأثر الأندية من جميع الجوانب بسبب فيروس كورونا، مازال هناك العديد من الفرق تسعى لتدعيم صفوفها بصفقات في سوق الانتقالات.

هناك بارقة أمل لعودة الساحرة المستديرة هي عودة الدوري الألماني في 16 مايو القادم، أما الدوري الإسباني فقد عادت أنديته للتدريبات على تعود المباريات في 12 يونيو القادم.

ربطت الكثير من الأخبار بانضمام متوسط ميدان رين إدواردو كامافينجا لريال مدريد مع بداية الميركاتو، وهو ما أصبح قريبًا جدًا بعد إلغاء الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان به وإنهاء الفريق الذي يلعب له اللاعب الشاب في المركز الثالث.

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ورغم أن صاحب المركز الثالث في الليج 1 يشارك في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، إلا أن الأحمر والأسود قد لا يشارك، وذلك وفقًا للتعديلات المقترحة على نظام دوري الأبطال الموسم الماضي، وهو الأمر الذي يقرب كامافينجا من الملكي.

لكن من هو كامافينجا؟ وما هو المركز الذي يلعب فيه؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر في هذا التقرير.

كامافينجا يرد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

من هو كامافينجا؟

ولد إدواردو كامافينجا في 10 نوفمبر 2002، أي أن سنه هو 18 عامًا وهو لاعب كرة قدم محترف يلعب في نادي رين الفرنسي.

ولد كامافينجا في ميكونج بأنجولا عام 2002 لأبوين كونغوليين، ولديه خمسة أشقاء. انتقلت عائلته إلى فرنسا عندما كان في الثانية من عمره، وعاشوا في فوجير حيث نشأ اللاعب المطلوب في ريال مدريد.

مارس إدواردو الجودو لبعض الوقت وهو في صغره، قبل أن يترك هذه الرياضة العنيفة للتركيز فقط على كرة القدم، وفي عام 2013 أحرق منزل كامافينجا، ودمرت الحريق معظم ممتلكات الأسرة.

انضم إدواردو كامافينجا لنادي رين وهو في سن 11 عامًا، وخضع للبرنامج التدريبي للفريق وتم تصعيده حتى وصل للفريق الأول، وفي 14 ديسمبر 2018 وقع عقده الأول وهو في سن 16 عامًا وشهر واحد، ليصبح أصغر لاعب محترف في تاريخ النادي، ومع مشاركته الأولى أصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول على الإطلاق.

لم يحصل كامافينجا على الجنسية الفرنسية منذ صغره لأنه لم يولد هناك، لكنه حصل عليها أخيرًا في 5 نوفمبر 2019، لينضم بعد ذلك لمعسكر منتخب فرنسا تحت 21 عامًا ويخوض مباراتين ضد جورجيا وسويسرا، وذلك كبديل عن نجم آرسنال الشاب ماتيو جيندوزي الذي تم استدعاءه للفريق الأول.

ما هو مركز كامافينجا؟ وكيف سيلعب مع ريال مدريد؟

المركز المفضل لكامافينجا هو وسط الملعب المدافع ويمكنه اللعب كمحور وسط أيضًا، وهو لاعب يجيد قطع الكرات وبناء الهجوم من الخلف وبحكم سنه الصغير لديه هامش تطور رائع منتظر.

وفي حديث سابق لنيكولاس مارتينيز مدربه السابق لموقع جول قال: "كنت أعرف قدراته لكني لم أكن أعتقد أن الأمر سيمضي بهذه السرعة وسيكون لديه هذا المسار الاستثنائي".

أما أندريه شوفان مدير أكاديمية رين السابق فقد قال عنه: "إدواردو يمكنه القيام بالكثير من العمل أكثر من مافيلا 'النجم السابق للفريق'، إنه قادر على تسجيل ستة إلى ثمانية أهداف في الموسم، ولن يمر وقت طويل حتى يفعل".

"لكن ما سيسمح له بالمضي قدمًا خاصة هو شخصيته. عندما تقابله في الشارع، يكون خجولاً. إنه طبيعي في الحياة مثلما هو في الميدان، وستكون هذه قوته العظمى. إنه رجل محترم دائمًا، يحترم زملائه بقدر ما يحترم مدربه، ولا يتغير".

يشبه أسلوب لعب كامافينجا اسلوب لعب متوسط ميدان ريال مدريد البرازيلي كاسيميرو، وهو ما سيمثل بديل استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في المستقبل القريب، بل وخلال الفترة الحالية يمكن أن يشارك كبديل، خاصةً مه تذبذب متوسط ميدان السليساو في الموسم الأخير.

ما هو سعر كامافينجا؟

بحسب موقع ترانسفير ماركت الألماني، فإن كامافينجا حقق رقم قياسي في قيمته التسويقية لم يصل لها أي لاعب حتى الآن، حيث يبلغ سعره بحسب الموقع 42 مليون يورو، وهو أول لاعب لم يكمل بعد سن الـ18 يصل لهذا الرقم.

تفوق إدواردو بذلك على عدد من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار هذا الموسم، لعل أبرز هم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي جاء في المركز الثالث بـ35 مليون يورو، وجاء في المركز الثاني أنسو فاتي نجم برشلونة بـ40 مليون يورو.

جدير بالذكر أن رين طلب ما لم يقل عن 50 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل اللاعب الشاب في سوق الانتقالات.

متى ينتهي عقد كامافينجا؟ وهل يوجد به شرط جزائي؟

سينتهي عقد كامفينجا مع نادي رين في صيف 2022، وحينها يمكن لأي فريق أن يشتريه مجانًا دون دفع رسوم انتقال.

لكن لا يُعتقد أن ينتظر ريال مدريد مل هذه المدة، فهناك العديد من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، ومن يريده لا يوجد لديه خيار إلا دفع الخمسين مليون يورو الذي طلبها النادي الفرنسي، فعقد اللاعب الشاب لا يوجد به شرطًا جزائيًا.