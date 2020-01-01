سوق الانتقالات: ما هو سعر رونالدو وزيدان وأساطير الكرة في الوقت الحالي؟

بعد جنون الأسعار الذي عاشه سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة كم كان سيساوي سعر مارادونا وزيدان ورونالدو وأساطير الكرة إذا كانوا في الجيل الحالي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ارتفعت أسعار اللاعبين بشكل مذهل مع بداية الألفية الجديدة، وأصبحت الإشاعات الخاصة بسوق الانتقالات مصدر غضب حقيقي للعديد من الناس.

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الجماهير العاشقة لكرة القدم تهز رؤوسها غير مصدقة والمتابعون والنقاد يعتريهم دهشة كبيرة حين يسمعون أن اللاعبين العاديين ينتقلون بين الأندية مقابل عشرات الملايين من اليوروهات، فيما النجوم منهم ينتقلون مقابل المئات من الملايين.

حطم انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017 الأرقام القياسية في سوق الانتقالات، وبعدها أصبحت الأرقام الضخمة في سوق الانتقالات هي المعتادة.

وما يؤكد هذا أن 8 من أغلى 10 صفقات في التاريخ حدثت خلال عام 2017 أو ما بعده، وقد تخطت انتقالات لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو وكيليان مبابي حاجز الـ100 مليون يورو.

تلك الأرقام الضخمة تفتح بالتأكيد باب المقارنات مع الأرقام القياسية السابقة في سوق الانتقالات وتقودنا للنقاش حول قيمة النجوم السابقين المالية في سوق الانتقالات حاليًا.

إن كان روميلو لوكاكو قد انتقل مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار)، كم كان سيُساوي دييجو مارادونا وبيليه؟ كم كان ريال مدريد سيدفع لضم زين الدين زيدان تلك الأيام؟ والجدل متواصل.

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ما هو سعر أساطير كرة القدم إذا لعبوا في الوقت الحالي؟

من الصعب تحديد الأرقام التي ستُطلب في اللاعبين السابقين خلال سوق الانتقالات الحالي، لكن حساب تلك القيم بناءً على عوامل مثل التضخم المالي قد تعطي فكرة، وإن كانت غامضة.

مثلًا، دفع برشلونة 5 ملايين جنيه إسترليني (7.6 مليون دولار) لضم مارادونا من بوكا جونيوز عام 1982، قيمة تتترجم لـ17.5 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) في الحسابات المالية لعام 2019.

أغلب الناس ستتفق أن شراء النجم الأرجنتيني مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني هي بمثابة سرقة، لذا علينا مراعاة التضخم في سوق الانتقالات نفسه للوصول لتقدير أكثر واقعية، والذي هو أسرع بكثير.

هناك الكثير من الأدوات التي تدر الكثير من المال للأندية حاليًا، مثل حقوق النقل التلفزي، وهذا يسمح للأندية بدفع تلك الأموال، وجودة اللاعبين مقارنة بآخرين متاحين في الميركاتو هي عامل مهم أيضًا.

الموهبة ليست العامل المحدد فقط، بل هناك ما يُوصف بقيمة اللاعب في السوق من الناحية التجارية، وهو عامل مهم في حسابات أسعار اللاعبين بين الأندية والوكلاء.

أسعار أساطير كرة القدم:

اللاعب السعر الفعلي (العام) السعر حاليًا يوهان كرويف 922 ألف (1973) 11 مليون دييجو مارادونا 5 مليون (1982) 17.5 مليون رونالدو 19.5 مليون (1997) 35 مليون زين الدين زيدان 47 مليون (2001) 77 مليون

*الأسعار بالجنية الإسترليني وتعتمد على التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك

على سبيل المثال ، أمضى بيليه معظم حياته المهنية في سانتوس ، ولم يتغير سعره أبدًا، لذلك لا توجد نقطة مرجعية تاريخية لتقدير المبلغ الذي سيكون عليه اليوم.

ومع ذلك ، كان نجمًا عالميًا ويمكن القول أنه أكثر موهبة من وريثه الأخير نيمار - بعد أن فاز بكأس العالم مرتين في سن 23 - لدرجة أن سعره المعاصر يقدر بأكثر من 300 مليون جنيهًا استرلينيًا.

قبل نيمار ، كان رونالدو هو ظاهرة البرازيل، وبلغ سعره 20 مليون جنيهًا إسترلينيًا في عام 1997، ولكن في الوقت الحاضر سيكون بقيمة 125 مليون، أي بنفس سعر كوتينيو أو جريزمان تقريبًا، وذلك وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية.

أما مارادونا فسيصل سعره إلى 100 مليون جنيهًا فقط، على الرغم من كونه واحدًا من الأفضل على الإطلاق ,انه كان وجه إعلانات كأس العالم 1982 من شركة كوكا كولا، إلا أن سلوكه بالتأكيد يؤثر على سعره.

وبالمثل، سيصل سعر زيدان إلى 100 مليون، مما يضعه في نفس مكانة لاعبه السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

في النهاية، تكون رسوم الانتقال تعسفية وتتغير اعتمادًا على أشياء مثل العمر والسمعة والقدرة ومدة العقد المتبقية، والأهم من ذلك مدى رغبة النادي في الحصول على لاعب ما بسعر معين، لذلك لن نعرف أبدًا حقًا إجابة السؤال، كم كان سيساوي أساطير كرة القدم إذا لعبوا في الجيل الحالي.