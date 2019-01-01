من هو داني سيبايوس؟ جوهرة ريال مدريد الذي دائماً ما يمنحه اليورو فرصة جديدة

نجح آرسنال في ضم داني سيبايوس قادماً من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فما هو المنتظر من النجم الإسباني ولماذا اختار عرض الجانرز؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن آرسنال اليوم الخميس عن تعاقده مع داني سيبايوس بشكل رسمي قادماً من صفوف ريال مدريد، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن رفض العملاق الإسباني التفريط في خدمات اللاعب بشكل نهائي بسبب ثقة زيدان في حاجة النادي له في المستقبل من أجل تعويض واحد من الثنائي المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس.

انضم سيبايوس إلى آرسنال بعد صراع كبير على ضمه في سوق الانتقالات الحالي مع أندية آخرى أبرزها توتنهام وميلان، ولكن نجم ريال بتيس السابق قرر اختيار عرض الجانرز لأنه كان يرى أنه الأنسب له على الإطلاق من أجل مواصلة تطوره ولأن الدوري الإنجليزي يغريه أكثر من الدوري الإيطالي على الصعيدين التنافسي والمادي أيضاً.

لكن من هو داني سيبايوس؟ لماذا لم يبيعه ريال مدريد بشكل نهائي؟ ولماذا قرر الانضمام إلى آرسنال؟، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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من هو داني سيبايوس؟

داني سيبايوس هو لاعب وسط إسباني وُلد في 7 أغسطس من عام 1997، بدأ مسيرته في أكاديمية إشبيلية قبل أن يتم الاستغناء عنه بسبب معاناته مع التهابات الشعب الهوائية، قبل أن ينضم للغريم "ريال بتيس" وهو في الخامسة عشر من عمره، بعدها بأربعة أعوام ودون أن يشارك في مباراة وحيدة مع فريق الرديف، تواجد اللاعب مع الفريق الأول في إحدى مباريات الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد.

في ديسمبر من نفس العام "2014"، نجح سيبايوس في تسجيل أولى أهدافه مع الفريق في المباراة التي لُعبت ضد راسينج سانتاندر في دوري الدرجة الثانية ومن ثم بدأ اللاعب في إثبات نفسه تدريجياً حتى أصبح من العناصر الأساسية مع بتيس وجذب انتباه عدة أندية أبرزها برشلونة، ليفربول، أتلتيكو مدريد ونابولي قبل أن يوقع معه ريال مدريد مقابل 18 مليون يورو فقط..

لم يتمكن سيبايوس من الحصول على كامل فرصته مع المرينجي، وبعد عودة زيدان ومع صيف حافل بالتعاقدات، قرر المدير الفرنسي الفرنسي السماح للاعبه بالرحيل ولكن على سبيل الإعارة دون وجود أحقية شراء، وبعد صراع بين آرسنال، توتنهام وميلان، تمكن الجانرز من الحصول على توقيع اللاعب الذي عبر عن سعادته وفخره للانضمام للمدفعجية.

الفرق التي لعب لها داني سيبايوس:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها ريال بتيس 2013 - 2017 98 7 ريال مدريد 2017 - 2019 31 5

يورو تحت 21 عاماً.. بطولة الفرصة الذهبية لداني سيبايوس

كانت التوقعات بخصوص "إسماعيل بناصر" مع آرسنال عالية للغاية وهو ما ظهر في تصريحات جورج بيرد -أحد أبرز المهتمين بأخبار ناشئين آرسنال- للنسخة الإنجليزية لموقع جول حيث قال: لقد انضم كوسط مهاجم ولكنه أصبح يلعب كوسط دفاعي في الشهور الأخيرة، هو لاعب موهوب للغاية وتولى شارة قيادة فريق تحت 23 عاماً في أكثر من مناسبة.

يمكن القول بأن بطولات منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً هي الفرصة المميزة التي يستغلها داني سيبايوس من أجل التأثير بشكل أفضل على مسيرته، خاصةً وأنه تألق في أخر نسختين منها عامي 2017 و2019 وكلاهما تسببا في أن يكونا نقطة تحول هامة للغاية في مشواره الكروي، بسبب الأداء المميز الذي قدمه في البطولتين.

في عام 2017، كان سيبايوس لاعباً لريال بتيس وشارك مع لاروخا في يورو تحت 21 عاماً الذي أُقيم في بولندا وتمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة ليتنافس عليه كلا من ريال مدريد وبرشلونة، ويستطيع الملكي الحصول على توقيعه على الرغم أنه كان من المنتظر أن يكون خليفة إنيستا في البلاوجرانا بسبب تشابه طريقة اللعب ولكنه فضل اختيار عرض الملكي.

في عام 2019، واصل سيبايوس تألقه في نفس البطولة والتي توج بها المنتخب الإسباني، ليجبر زيدان على عدم التفريط فيه بشكل كلي برغم بيع الكثير من اللاعبين في سوق الانتقالات الحالي، ويشترط رحيله على سبيل الإعارة دون وجود أي بند بأحقية الشراء، سعياً للاعتماد عليه بصورة أكبر في الموسم المقبل لتعويض كروس أو مودريتش على المدى البعيد.

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لماذا فضل سيبايوس الانضمام لآرسنال بدلاً من توتنهام؟

وصلت العديد من العروض للإسباني داني سيبايوس بعد تألقه في يورو تحت 21 عاماً، ولكن اللاعب قرر اختيار آرسنال وتفضيله على كلا من توتنهام وميلان، على الرغم أن وضع السبيرز مغري بشكل أكبر في الوقت الراهن بسبب مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا وكونهم يعيشوا فترة أفضل من الجار عقب تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

يرجع سبب اختيار سيبايوس للجانرز إلى امتنانه لثقة المدرب أوناي إيمري به، وكذلك ضمان اللعب كأساسي في الموسم المقبل خاصةً مع رحيل آرون رامسي بصفة مجانية إلى يوفنتوس هذا الصيف، مما يمنح الفرصة لنجم ريال بتيس للحصول على دقائق أكبر من تلك التي كان سيجدها في ريال مدريد أو حتى مع توتنهام إذا كان قد وافق على عرضهم.

يبدو من الصعب حصول سيبايوس على فرصته مع ديوك لندن خاصةً مع استمرار إريكسن وعدم بيعه حتى الآن، أما آرسنال فهو يملك بالفعل العديد من صانعي الألعاب مثل أوزيل وميختاريان ولكن إيمري ليس مقتنعاً بهم بنسبة 100% بسبب عدم ثباتهم على المستوى وكذلك مشكلة الألماني مع اللياقة البدنية وعدم قدرته على استكمال المباراة بنفس النسق والأداء.

هل يكرر سيبايوس التجربة المخيبة لدينيس سواريز؟

يخشى آرسنال من تكرار تجربة دينيس سواريز في الموسم الماضي، بعد أن انضم اللاعب في يناير من هذا العام على سبيل الإعارة ولكنه فشل في أن يترك أي بصمة مع الفريق اللندني ولم يقدم أي شئ يُذكر وهو ما أثار القلق في نفوس محبي الجانرز بعد التوقيع مع لاعب إسباني آخر وهو سيبايوس الذي انضم من ريال مدريد على سبيل الإعارة أيضاً.

ما حدث مع دينيس سواريز كان غريباً بعض الشئ، حيث أشارت مصادر صحيفة إكسبريس في شهر مارس الماضي أن أوناي إيمري اكتشف في التدريبات أن اللاعب لا يرقى للمستوى المطلوب ولا يستحق البدء كأساسي مع آرسنال، وذلك بعد أن أُثيرت عدة تساؤلات عن تجاهل المدرب للاعب ووجوده على دكة البدلاء بصفة شبه مستمرة منذ انضمامه، على الرغم أنه كان الصفقة الوحيدة للنادي في شتاء 2019.

يملك سيبايوس دافعاً أقوى من دينيس سواريز الذي لم يكن في خطط فالفيردي على المدى البعيد حتى وإن تألق في إنجلترا، أما الوافد حديثاً من ريال مدريد فهو يحظى بالمزيد من الثقة ويعلم أن تقديمه لمستوى جيد سيشجع زيدان على الاعتماد عليه بصورة أكبر في الموسم المقبل، ولكن سيتعين عليه الاعتياد على أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم استعجال مشاركته في المباريات.