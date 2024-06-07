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أحمد مجدي

سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2024

انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىبايرن ميونخريال مدريدبرشلونةباريس سان جيرمانمانشستر يونايتدميلانإنترفيارياليوفنتوسبوروسيا دورتموندتوتنهاممانشستر سيتيآرسنالتشلسيروماليفربولأتلتيكو مدريد

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024.

مع نهاية كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الصيفي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ويبدو أن الصيف الحالي سيشهد ثورة حقيقية في العديد من الأندية، خاصة تلك التي لم تقدم الأداء المنتظر منها خلال الموسم الماضي، حيث تحركت عدة أندية بالفعل وأبرمت العديد من الصفقات القوية حتى الآن.

لكن لا صوت يعلو حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2024 على صفقة كيليان مبابي إلى ريال مدريد والتي تمت بعد سنوات طويلة من الانتظار.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024:

  1. الدوري الإنجليزي الممتاز
  2. الدوري الإسباني
  3. الدوري الإيطالي
  4. الدوري الألماني
  5. الدوري الفرنسي


 صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2024

آرسنال:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة

الراحلون من آرسنال:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
سيدريك سواريسلم يعلن بعدانتهاء عقد
محمد الننيلم يعلن بعدانتهاء عقد
آرثر أوكونكولم يعلن بعدانتهاء عقد

تشيلسي

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
توسين أدارابيويوفولهاممجانًا

الراحلون عن تشيلسي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لويس هالنيوكاسل32.5 مليون يورو
تياجو سيلفافلومينينسيمجانًا

ليفربول

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة

الراحلون عن ليفربول:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كالفن رامزيويجانانتقال حر
جويل ماتيبلم يعلن بعدانتهاء عقد
تياجو ألكانتارالم يعلن بعدانتهاء عقد

مانشستر يونايتد

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ألفارو كاريراسبنفيكا6 ملايين يورو
أنتوني مارسياللم يعلن بعدانتهاء عقد
براندون ويليامزلم يعلن بعدانتهاء عقد
رافاييل فارانلم يعلن بعدانتهاء عقد

مانشستر سيتي

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة

الراحلون عن مانشستر سيتي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
تايلور هاروود بيليسساوثهامتون23 مليون يورو
تومي دويلوولفرهامبتون5 ملايين يورو

توتنهام

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لوكاس بيرجفالدجورجاردن10 ملايين يورو

الراحلون عن توتنهام:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إيفان بيريسيتشهاجدوك سبليتمجانًا
إريك دايربايرن ميونخمجانًا
ريان سيسينونلم يعلن بعدانتهاء عقد
جافيت تانجانجالم يعلن بعدانتهاء عقد

نيوكاسل

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
لويس هالتشيلسي32.5 مليون يورو

الراحلون من نيوكاسل:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بول دوميتلم يعلن بعدانتهاء عقد
لوريس كاريوسلم يعلن بعدانتهاء عقد
كيل واتسلم يعلن بعدانتهاء عقد
مات ريتشيلم يعلن بعدانتهاء عقد
جيف هيندريكلم يعلن بعدانتهاء عقد


 صفقات أندية الدوري الإسباني في صيف 2024

ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبقيمة الصفقةالنادي
كيليان مبابيمجانًاباريس سان جيرمان
إندريك47.5 مليون يوروبالميراس

الراحلون عن ريال مدريد

اللاعبقيمة الصفقةالنادي
توني كروساعتزال-

برشلونة:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة

الراحلون عن برشلونة:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
شادي رياضريال بيتيس مدريد3 ملايين يورو
إستانيس بيدرولاسامبدوريا3 ملايين يورو
ماركوس ألونسولم يعلن بعدانتهاء عقد

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2024:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ممفيس ديبايلم يعلن بعدانتهاء عقد
فيتولولم يعلن بعدانتهاء عقد
جابرييل باوليستالم يعلن بعدانتهاء عقد

 صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2024

يوفنتوس:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة

الراحلون عن يوفنتوس:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كوني دي وينترجنوة8 ملايين يورو
أليكس ساندرولم يعلن بعدانتهاء عقد

إنتر:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
دافيدي فراتيزيساسوولو29 مليون يورو
كارلوس أوجوستومونزا13 مليون يورو
ماركو أرناوتوفيتشبولونيا8 ملايين يورو
بيوتر زيلينسكىنابوليانتقال حر
مهدي طارميبورتوانتقال حر

الراحلون عن إنتر:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
دافي كلاسينلم يعلن بعدانتهاء عقد
ستيفانو سينسيلم يعلن بعدانتهاء عقد
أليكسيس سانشيزلم يعلن بعدانتهاء عقد

ميلان

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أليكس خيمينيزريال مدريد4.5 مليون يورو

الراحلون عن ميلان:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
راضي كرونيتشفناربخشه3.5 مليون يورو
أوليفييه جيرولوس أنجلوس إف سيمجانًا
سيمون كايرلم يعلن بعدانتهاء عقد
أنطونيو ميرانتيلم يعلن بعدانتهاء عقد

نابولي

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماتيا بوبوفيتشمونزامجانًا

الراحلون عن نابولي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بيوتر زيلينسكىإنتر ميلانمجانًا
دييجو ديميلم يعلن بعدانتهاء عقد

روما

تعاقدات صيف 2024:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أنخلينيولايبزيج5.2 مليون يورو

الراحلون عن روما:

اللاعبالناديقيمة الصفقة


 صفقات أندية الدوري الألماني في صيف 2024

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بريان ساراجوساغرناطة13 مليون يورو
نيستوري إيرانكونداأديلايد يونايتد3.4 مليون يورو
إريك دايرتوتنهاممجانًا

الراحلون من بايرن ميونخ:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
مالك تيلمانبي إس في أيندهوفن12 مليون يورو
جيبسون نانا آدواونترهاخينجإعارة
بونا سارلم يعلن بعدانتهاء عقد
إريك ماكسيم تشوبو موتينجلم يعلن بعدانتهاء عقد

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

اللاعبالناديقيمة الصفقة

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماريوس وولفلم يعلن بعدانتهاء عقد

ماتيو موري

لم يعلن بعدانتهاء عقد
ماركو رويسلم يعلن بعدانتهاء عقد

لايبزيج:

المنضمون إلى لايبزيج:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
مارتن فانديفوردتجينك10 ملايين يورو

الراحلون من لايبزيج:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أنخلينيوروما5.2 مليون يورو
تيم شريبردينامو دريسدن150 ألف يورو
دينيس بوركوفسكيإنجولشتاتغير معروف

باير ليفركوزن:

المنضمون إلى باير ليفركوزن:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جيانويل بيلوكيانرين15 مليون يورو

الراحلون من باير ليفركوزن:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
تيموثى فوسو منساهلم يعلن بعدانتهاء عقد

 صفقات أندية الدوري الفرنسي في صيف 2024

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

اللاعبالناديقيمة الصفقة

الراحلون من باريس سان جيرمان:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
هوجو إكيتيكيآينتراخت فرانكفورت16.5 ملايين يورو
كيليان مبابيريال مدريدانتقال حر
إدوارد ميشوتأدانا ديميرسبورانتقال حر
لايفن كورزاوالم يعلن بعدانتهاء عقد
كيلور نافاسلم يعلن بعدانتهاء عقد
ألكسندر ليتلييهلم يعلن بعدانتهاء عقد

مارسيليا:

المنضمون إلى مارسيليا:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بامو ميتيلوريان10.5 مليون يورو

الراحلون من مارسيليا:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماتيو جندوزىلاتسيو13 مليون يورو

موناكو:

المنضمون إلى موناكو:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
ثيلو كيهريروست هام11 مليون يورو

الراحلون من موناكو: 

اللاعبالناديقيمة الصفقة
وسام بن يدرلم يعلن بعدانتهاء عقد
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