الانتقالات

رسميًا - الغرافة القطري يعلن ضم الجزائري سفيان هني

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سفيان هني ينضم للغرافة القطري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الغرافة القطري، عن ضم الجزائري سفيان هني، لاعب وسط فريق سبارتاك موسكو الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الغرافة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر ضم الدولي الجزائري سفيان هني.

وتم الإعلان عن توقيع سفيان هني لفريق الغرافة، على أن يتم تقدمه بشكل رسمي إلى جماهير الغرافة ووسائل الإعلام، خلال مؤتمر سيعقد بمقر النادي مساء اليوم الأثنين.

ومن المقرر أن ينتظم سفيان هني في معسكر فريق الغرافة المقام حاليًا في هولندا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

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سفيان هني صاحب الـ28 عامًا، بدأ في فريق نانت الفرنسي، قبل الانتقال إلى قيصري سبور التركي ثم لمواطنه أوسمانلي سبور.

وخاض سفيان هني تجربة في الدوري البلجيكي، رفقة ميشيلن وأندرلخت، قبل الانتقال إلى سبارتاك موسكو الروسي.

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