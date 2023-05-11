سوق الانتقالات الصيفية 2023: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

بلال محمد
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انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الصيفية 2023، مواعيد بدء وانتهاء الميركاتو في أوروبا؟

هناك العديد من التطورات والتغيرات التي شهدتها كرة القدم في السنوات الأخيرة، أبرزها أسعار اللاعبين التي ارتفعت بشكلٍ جنوني وساهمت في زيادة شعبية اللعبة، وأصبح على إثرها العديد من محبي المستديرة حول العالم يترقبون موعد فتح وانتهاء سوق الانتقالات سواءً الصيفية أو الشتوية.

ومع اقترابنا من نهاية الموسم الحالي، تستهدف الفرق الأوروبية تدعيم صفوفها بالعديد من اللاعبين المميزين، خاصة مع أنباء رحيل الكثير من النجوم عن فرقهم.

هذا الصيف من المؤكد أننا سنشهد بعض الصفقات الأكبر، وقد بدأت سخونة الميركاتو حتى قبل فتح نافذة الانتقالات.

ويقدم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2023، متى يفتح، ومتى يغلق في الدوريات الخمس الكبرى؟

متى يبدأ وينتهي الميركاتو الصيفي 2023 في الدوريات الأوروبية؟

من المنتظر أن تفتح نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم السبت 10 يونيو 2023 وتستمر حتى 1 سبتمبر، وكذلك سيكون نفس الموعد بالنسبة للدوري الفرنسي.

وعلى عكس العام الماضي، من المنتظر أن يتأخر موعد فتح نافذة الانتقالات في الدوري الإسباني، الإيطالي، والألماني حتى السبت الأول من شهر يوليو، على أن يتم غلق باب التعاقدات في الأول من سبتمبر.

الدوريموعد فتح سوق الانتقالاتموعد نهاية سوق الانتقالات
الدوري الإنجليزي10 يونيو 20231 سبتمبر 2023
الدوري الإسباني1 يوليو 20231 سبتمبر 2023
الدوري الإيطالي1 يوليو 20231 سبتمبر 2023
الدوري الألماني1 يوليو 20231 سبتمبر 2023
الدوري الفرنسي10 يونيو 20231 سبتمبر 2023

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