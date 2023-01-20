سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإسباني في ميركاتو شتاء 2023

تعرف على كل صفقات فرق الدوري الإسباني الرسمية حتى الآن في سوق الانتقالات الشتوية 2023، وموقف برشلونة وريال مدريد من تدعيم صفوفهما.

بدأت الأندية في جميع أنحاء العالم الاستعداد للنصف الثاني من موسم 2022-23، بتدعيم صفوفها بالتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين.

هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الشتوية لأندية الدوري الإسباني من 2 يناير إلى 31 يناير 2023.

"جول" لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإسباني خلال ميركاتو شتاء 2023.

ريال مدريد

صفقات ريال مدريد:

لم يقم ريال مدريد بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن ريال مدريد:

أنطونيو بلانكو (إعارة)

برشلونة

صفقات برشلونة:

لم يقم برشلونة بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن برشلونة:

ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد)

إشبيلية

صفقات إشبيلية:

لويك بادي (رين) إعارة

الراحلون عن إشبيلية:

خوسيه أنخيل كارمونا (إلتشي) (إعارة)

أتلتيكو مدريد

صفقات أتلتيكو مدريد:

ممفيس ديباي (برشلونة)

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

جواو فيليكس - تشيلسي (إعارة)

ماتيوس كونيا - وولفرهامبتون (إعارة)

ماركوس باولو - ساو باولو (إعارة)

ريال سوسييداد

صفقات ريال سوسييداد:

لم يقم ريال سوسييداد بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن ريال سوسييداد:

جون كاريكابورو (ليجانيس) إعارة

ريال بيتيس

صفقات ريال بيتيس:

آبنير (أتلتيكو بارانينسي)

الراحلون عن ريال بيتيس:

أليكس مورينو (أستون فيلا)

فياريال

صفقات فياريال:

لم يقم فياريال بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن فياريال:

جيرونيمو رولي (أياكس)

أتلتيك بيلباو

صفقات أتلتيك بيلباو:

لم يقم أتلتيك بيلباو بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن أتلتيك بيلباو:

لم يرحل أي لاعب عن صفوف أتلتيك بيلباو حتى الآن.

فالنسيا

صفقات فالنسيا:

لم يقم فالنسيا بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن فالنسيا:

لم يرحل أي لاعب عن صفوف فالنسيا حتى الآن.

أوساسونا

صفقات أوساسونا:

لم يقم أوساسونا بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن أوساسونا:

روبرتو توريس (فولاد) لاعب حر

خوان بيريث (ويسكا) لاعب حر

إلتشي

صفقات إلتشي:

ليساندرو ماجالان (أياكس)لاعب حر

خوسيه أنخيل كارمونا (إشبيلية) إعارة

الراحلون عن إلتشي:

خافيير باستوري (قطر) لاعب حر

سيلتا فيجو

صفقات سيلتا فيجو:

لم يقم سيلتا فيجو بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن سيلتا فيجو:

لم يرحل أي لاعب عن صفوف سيلتا فيجو حتى الآن.

إسبانيول

صفقات إسبانيول:

سيزار مونتيس (مونتيري)

روناييل بيير جابرييل (ماينز) إعارة

الراحلون عن إسبانيول:

ميجيل لامبريتش (قرطاجنة) إعارة

رايو فاييكانو

صفقات رايو فاييكانو:

لم يقم رايو فاييكانو بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن رايو فاييكانو:

لم يرحل أي لاعب عن صفوف رايو فاييكانو حتى الآن.

خيتافي

صفقات خيتافي:

جونزالو فيلار (روما) إعارة

الراحلون عن خيتافي:

داريو بوفيدا (قرطاجنة) إعارة

ريال مايوركا

صفقات ريال مايوركا:

دينيس هادزيكانوديتش (روستوف) إعارة

الراحلون عن ريال مايوركا:

فرانكو روسو (لودوجريتس)

لاجو جونيور (ملقة) لاعب حر

خافي لابريس (ميرانديس) إعارة

قادش

صفقات قادش:

يوبا ديارا (ريد بول سالزبورج)

الراحلون عن قادش:

لوكاس بيريث (ديبورتيفو لاكورونيا)

توماس ألاركون (سرقسطة) إعارة

أوير مابيل (براجا) إعارة

ألميريا

صفقات ألميريا:

لويس سواريز (مارسيليا) إعارة

الراحلون عن ألميريا:

خوانخو نييتو (ويسكا) لاعب حر

أرفين أبياه (ملقة) إعارة

إيفان مارتوس (قرطاجنة) إعارة

بلد الوليد

صفقات بلد الوليد:

داروين ماتشيس (جوارين)

الراحلون عن بلد الوليد:

لم يرحل أي لاعب عن صفوف بلد الوليد حتى الآن.

جيرونا

صفقات جيرونا:

فيكتور تايجانكوف (دينامو كييف)

الراحلون عن جيرونا: