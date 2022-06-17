سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإسباني في ميركاتو صيف 2022

تعرف على كل صفقات فرق الدوري الإسباني الرسمية حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2022، حيث قام برشلونة ببعض التدعيمات وكذلك ريال مدريد..

بدأت الأندية في جميع أنحاء العالم الاستعداد للموسم الجديد 2022-23، بتدعيم صفوفها بالتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين.

هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدوري الإسباني من الجمعة 10 يونيو 2022 حتى منتصف يوم الخميس 1 سبتمبر.

جول لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإسباني خلال ميركاتو صيف 2022.

ريال مدريد

صفقات ريال مدريد:

أنطونيو روديجر (تشيلسي) مجانًا

أوريليان تشواميني (موناكو)

الراحلون عن ريال مدريد:

إيسكو (لاعب حر)

مارسيلو (لاعب حر)

جاريث بيل (لاعب حر)

برشلونة

صفقات برشلونة:

الراحلون عن برشلونة:

فيليبي كوتينيو (أستون فيلا)

داني ألفيش (لاعب حر)

إشبيلية

صفقات إشبيلية:

الراحلون عن إشبيلية:

دييجو كارلوس (أستون فيلا)

أليخاندرو بوزو (ألميريا)

أتلتيكو مدريد

صفقات أتلتيكو مدريد:

صمويل لينو (جيل فيسنتي)

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

هيكتور هيريرا (هوستون) مجانًا

لويس سواريز (لاعب حر)

ريال سوسييداد

صفقات ريال سوسييداد:

محمد علي شو (أنجيه)

الراحلون عن ريال سوسييداد:

ويليان خوسيه (ريال بيتيس)

كيفين رودريجيز (ضنة دمير سبور)

عدنان يانوزاي (لاعب حر)

ناتشو مونريال (لاعب حر)

ريال بيتيس

صفقات ريال بيتيس:

ويليان خوسيه (ريال سوسييداد)

لويس هنريكي (فلومينينسي)

الراحلون عن ريال بيتيس:

جويل روبلز (لاعب حر)

كريستيان تيلو (لاعب حر)

فياريال

صفقات فياريال:

الراحلون عن فياريال:

روبن بينا (أوساسونا) مجانًا

سيرجي أوريه (لاعب حر)

سيرخيو أسينخو (لاعب حر)

أتلتيك بيلباو

صفقات أتلتيك بيلباو:

الراحلون عن أتلتيك بيلباو:

أوناي لوبيز (رايو فاييكانو)

أندير كابا (لاعب حر)

فالنسيا

صفقات فالنسيا:

هوجو دورو (خيتافي)

الراحلون عن فالنسيا:

دينيس تشيريشيف (لاعب حر)

أوساسونا

صفقات أوساسونا:

روبن بينا (فياريال)

الراحلون عن أوساسونا:

اويير سانخورخو (آيك لارناكا) مجانًا

إنييجو بيريز (لاعب حر)

جوناس راماليو (لاعب حر)

إلتشي

صفقات إلتشي:

إيزيكيل بونسه (سبارتاك موسكو)

الراحلون عن إلتشي:

بابلو بياتي (إستوديانتيس) مجانًا

أنطونيو بارجان (لاعب حر)

مانو جوستو (لاعب حر)

سيلتا فيجو

صفقات سيلتا فيجو:

الراحلون عن سيلتا فيجو:

أوكاي يوكوشلو (خيتافي)

إمري مور (كاراجومروك) مجانًا

نوليتو (لاعب حر)

إسبانيول

صفقات إسبانيول:

بريان أوليفان (ريال مايوركا) مجانًا

الراحلون عن إسبانيول:

دييجو لوبيز (لاعب حر)

دافيد لوبيز (لاعب حر)

ديداك فيلا (لاعب حر)

رايو فاييكانو

صفقات رايو فاييكانو:

أوناي لوبيز (أتلتيك بيلباو)

الراحلون عن رايو فاييكانو:

خيتافي

صفقات خيتافي:

أوكاي يوكوشلو (سيلتا فيجو)

الراحلون عن خيتافي:

ماثيوس أوليفيرا (نابولي)

هوجو دورو (فالنسيا)

ريال مايوركا

صفقات ريال مايوركا:

بابلو مافيو (شتوتجارت)

الراحلون عن ريال مايوركا:

جوان ساستري (باوك سالونيكا)

بريان أوليفان (إسبانيول) مجانًا

سالفا سيفييا (ألافيس) مجانًا

مانولو رينا (لاعب حر)

قادش

صفقات قادش:

روبن ألكاريز (بلد الوليد)

الراحلون عن قادش:

دافيد مايورال (لاعب حر)

سلافي سانشيز (لاعب حر)

جينس جونسون (لاعب حر)

ألميريا

صفقات ألميريا:

أليخاندرو بوزو (إشبيلية)

سردجان بابيتش (النجم الأحمر)

الراحلون عن ألميريا:

أيتور بونويل (لاعب حر)

جيورجي ماكاريدزه (لاعب حر)

بلد الوليد

صفقات بلد الوليد:

مونشو (غرناطة)

الراحلون عن بلد الوليد: