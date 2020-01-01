الفيصلي يتجه لفسخ عقد ويليام واستبداله بمهاجم جديد

المهاجم البرازيلي فشل فشلًا ذريعًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتجاه إدارة الفيصلي لفسخ عقد المهاجم البرازيلي ويليام ألفيس بعد المردود السيئ له في الدوري السعودي هذا الموسم.

وانضم ألفيس للفيصلي قادمًا من تشافيز البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد وقع عقدًا مع الفريق السعودي يمتد لموسمين.

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ولعب المهاجم صاحب الـ29 عامًا 13 مباراة مع الفيصلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم لم يُسجل خلالهم سوى هدفين، وأضاف هدف ثالث في ثلاث مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين.

هذا السجل التهديفي المتواضع للمهاجم البرازيلي ساهم في توجه الإدارة وبالاتفاق مع المدرب شاموسكا للتفكير جديًا بفسخ العقد الذي يربطها معه والتعاقد مع مهاجم بديل خلال ميركاتو يناير.

وأوضحت الرياضية أن الإدارة فتحت ملفات العديد من المهاجمين الأجانب تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت في الأول من يناير الجاري.

يُشار لأن الفيصلي بدأ الموسم بصورة ممتازة في الدوري السعودي، لكنه تراجع كثيرًا مؤخرًا حتى أنه لم يجمع سوى 3 نقاط في آخر 5 مباريات بالفوز على الاتحاد والخسارة أمام النصر والوحدة والأهلي والرائد.

وقد تراجع ترتيب الفريق في جدول الترتيب للمركز التاسع برصيد 20 نقطة، وتنقصه مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 سيخوضها أمام الهلال في 20 يناير الجاري.