أخبار الانتقالات: خميس إسماعيل يرحل عن الوصل ومصطفى زغبة يقترب من ضمك

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية العربية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل الفرق في ميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

بدأت الأندية العربية من المحيط للخليج في إعداد العدة لاستكمال الموسم حتى بدء سوق الانتقالات الشتوية 2020، وذلك بالبحث عن لاعبين مميزين يشغلون المراكز التي يحتاجها كل فريق سواءً في الدوري المصري أو السعودي أو الإماراتي أو القطري أو المغربي والتونسي وغيرهم.

تحرك الدحيل سريعًا نحو يوفنتوس من جديد، وبعد ضم المهدي بنعطية لتدعيم دفاعه جلب هذه المرة ماريو ماندجوكيتش كلمة السر في منظومة أليجري قبل رحيله مطلع الموسم، وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بدأ الأهلي الميركاتو بقوة وضم ماركو مارين لاعب تشيلسي السابق.

سيحتاج الزمالك المصري إلى سد ثغرة الظهير الأيمن في سوق انتقالات يناير 2020، وذلك بعد رحيل حمدي النقاز عن الفريق، كذلك هناك العديد من الأندية العربية التي ستبحث عن ضالاتها خلال فترة الانتقالات.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية 2020 التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020:

الشباب يستهدف التعاقد مع مبولحي والاتفاق يرفض

دخلت إدارة نادي الشباب السعودي في مفاوضات شفهية مع إدارة نادي الاتفاق لضم الحارس الجزائري رايس مبولحي؛ وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الاتفاق حيث يعتبر الحارس الجزائري من العناصر الأساسية بالفريق، وسبق أن مددت ادارة الاتفاق عقد الحارس الدولي إلى 2022 وقدمت اعتذارها للإدارة الشبابية.

خميس إسماعيل يرحل عن الوصل ويقترب من الوحدة

قالت تقارير صحفية إماراتية أن لاعب الوسط خميس إسماعيل، سيفسخ عقده مع نادي الوصل بالتراضي، حيث بات النجم الدولي قريباً من الانتقال بشكل رسمي إلى الوحدة في صفقة انتقال حر خلال الأيام المُقبلة.

مهند علي يدخل ضمن خيارات الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال بالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت عدة أسماء لبحث الاستفادة منها للتعاقد مع إحداها في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير بأن الدولي مهند علي مهاجم منتخب العراق يتقدم هذه الأسماء بالإضافة إلى أسماء أخرى.

مصطفى زغبة يقترب من ضمك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، من حماية عرين فريق ضمك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفسخ مصطفى زغبة صاحب الـ 29 عامًا، عقده مع فريق الوحدة أمس الأثنين، بعد دخوله الفترة الحرة، بعد مسيرة دامت مع "فرسان مكة" استمرت لـ 6 أشهر فقط.