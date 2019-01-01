رسميًا - الصفاقسي التونسي يستعير عمرو جمال من الأهلي

عمرو جمال ينضم للصفاقسي التونسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ضم نادي الصفاقسي التونسي، عمرو جمال مهاجم فريق النادي الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمرو جمال يعاني من عدم المشاركة بشكل مستمر مع النادي الأهلي، حيث يتواجد خارج القائمة، بعدما كان على قائمة الانتظار.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عمرو جمال تواجد في تونس، حيث قام بالتوقيع بشكل رسمي لنادي الصفاقسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

جمال سافر إلى تونس، بموافقة النادي الأهلي، لينهي مسألة انتقاله لصفوف الصفاقسي التونسي خلال الفترة الحالية.

ويبحث عمرو جمال عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال موسم 2014/2015.

ولعب عمرو جمال في صفوف نادي بيدفيست الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة، وأيضًا فريق هليسنكي الفنلندي.