أخبار برشلونة: لا تراجع عن ضم نيمار ولاوتارو وديمبيلي قد يبقى

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 4 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 4 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 4 يونيو 2020:

برشلونة يجهز خليفتي ميسي هذا الصيف

أشارت صحيفة إكسبريس إلى أن برشلونة لن يتراجع عن ضم نيمار من باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز من الإنتر مع بداية سوق الانتقالات.

وقالت الصحيفة إن البلاوجرانا يرى في الثنائي خليفة لليونيل ميسي الذي لا يمكن أن يستبدل بلاعب واحد، ورغم أنه لن يرحل في هذا الصيف، إلا أن الكتلان بدأوا في إعداد العدة لمرحلة ا بعد ميسي

ديمبيلي قد يبقى في برشلونة

قد يبقى عثمان ديمبيلي في برشلونة ولا يرحل مع بداية سوق الانتقالات الصيفية، حيث أن البلاوجرانا قد لا يستفيد كثيرًا من السعر الذي قد يرحل به.

وقال وكيل الفرنسي موسى سيسوكو: "لا أتوقع رحيل ديمبيلي هذا الصيف".

التفاصيل..

هدية ثمينة من جوارديولا لبرشلونة

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة قد بات مهتمًا بخدمات مدافع مانشستر سيتي الشاب إيريك جارسيا من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي قد أعلن أن لاعبه ليس للبيع، ولكن النادي الكتالوني لم ييأس حتى الآن بشأن الحصول على خدمات المدافع الشاب.

ولم يحصل إيريك جارسيا على الفرصة التي كان ينتظرها مع مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية رغم تأكيدات بيب جوارديولا بأنه سيمنحه المزيد من الوقت مستقبلًا.

ولذلك، قد يتسبب بيب جوارديولا في إعطاء هدية لبرشلونة في الوقت الحالي، حيث يبحث الفريق الكتالوني عن تعزيز خط دفاعه.

لاعبو برشلونة يرفضون التخفيض الثاني للأجور

وفقًا لريس1، رفض لاعبو برشلونة تخفيض ثانٍ في الأجور قبل استئناف الدوري الإسباني هذا الشهر.

وبحسب ما ورد طلب رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو من اللاعبين تخفيض إضافي للأجور في أواخر مايو لكنهم رفضوا.

توتنهام يغادر السباق على كوتينيو

أشارت موندو ديبورتيفو إلى إن توتنهام لن يتخذ أي خطوة للتوقيع مع فيليبي كوتينيو سواء على سبيل الإعارة أو بشكل دائم في سوق الانتقالات القادمة.

يرى جوزيه مورينيو أن برشلونة يطلب الكثير للبرازيلي وأن وصوله يمكن أن يسبب مشاكل في الأجور في النادي.