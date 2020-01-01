أخبار برشلونة: ميسي في طريقه للتجديد وخطة جديدة من لاوتارو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 6 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 6 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 6 يونيو 2020:

جلسة حاسمة خلال أيام لتحديد مصير ميسي

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالاستمرار مع الفريق لفترة طويلة.

عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2021، وسط جدل مستمر حول مصير اللاعب، ومخاوف كبيرة من جماهير النادي بخسارته.

تقارير إسبانية نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كشفت عن قيام جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، بطلب الجلوس مع ميسي ووالده هذا الأسبوع من أجل حسم القضية بشكل نهائي.

ووفقاً للصحيفة فإن قرار النادي بالجلوس مع ميسي بهذا التوقيت، يأتي بعد يوم 10 يونيو الجاري، وهو موعد انتهاء الشرط الذي يتيح للمهاجم المخضرم إنهاء عقده من جانب واحد للرحيل.

برشلونة يرفض 100 مليون يورو لبيع فاتي

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة رفض عرضاً ضخماً قيمته 100 مليون يورو من أحد الأندية من أجل بيع نجمه أنسو فاتي هذا الصيف.

وكشفت "سبورت" أن برشلونة تلقى عرضاً من أحد أندية أوروبا الكبرى بقيمة مائة مليون يورو للتعاقد مع فاتي في الأيام المقبلة، ولكن تم رفضه.

وأضاف التقرير أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، ناقش في اجتماع عبر الكومبيوتر مع مجلس الإدارة سوق الانتقالات، ومنها العرض لبيع فاتي.

التقرير تحدث أن بارتوميو شخصياً هو من أعلن أن فاتي ليس للبيع من الأساس، وذلك رغم حاجة النادي الكتالوني لجمع الأموال لتحقيق موازنة إيجابية.

بايرن ميونخ ينضم لقائمة المهتمين بسيميدو

وضع بايرن ميونخ نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة ، ضمن قائمة اللاعبين المقترحين لدعم مركز الظهير الأيمن في النادي البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الخطة الأساسية لبايرن لمركز الظهير هي التعاقد مع سيرجينيو ديست، ظهير أياكس، الذي يبرز بمستوى أكثر من رائع هذا الموسم رغم أنه أتمم عامه التاسع عشر فقط مؤخرًا.

سيميدو هو الخيار الثاني بالنسبة لإدارة كارل هاينز رومينيجه في حال أن تعرقلت مفاوضات ضم ديست، خصوصًا وأن إدارة برشلونة أبدت مرونة في التخلي عن ظهيرها البرتغالي حال وصول عرض بقيمة 40 مليون يورو لها.

لكن بشكلٍ عام فإن إدارة البرسا تُفضِّل نقل سيميدو إلى مانشستر سيتي على وجه التحديد، حتى يقوم النادي الإنجليزي ببيع جواو كانسيلو إلى إنتر ، ما سيساهم في انتقال لاوتارو مارتينيز لكامب نو بقيمة مادية أقل من شرطه الجزائي البالغ 111 مليون يورو.

لاوتارو يستعين بكونتي لتحقيق حلم برشلونة

تحدثت تقارير صحفية في إيطاليا عن اتفاق بين نجم إنتر لاوتارو مارتينيز ومدرب فريقه أنطونيو كونتي بخصوص انتقاله إلى صفوف برشلونة الصيف الجاري.

وذكرت "لاجازيتا" أن لاوتارو أخبر مدربه بعزمه الرحيل إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم القادم وعدم الاستمرار مع إنتر، وذلك بعد اتفاقه مع النادي الإسباني.

وأضاف التقرير أن كونتي لا يمانع رحيل لاعبه، ولكن اتفق معه على تقديم نهاية موسم موفقة مع إنتر في حال استكماله، ثم يمكنه بعد ذلك المغادرة.

برشلونة يدفع المزيد من الأموال لأياكس من أجل دي يونج

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة سيجد نفسه مضطرًا لدفع المزيد من الأموال لنظيره أياكس الهولندي بسبب لاعبهم السابق فرينكي دي يونج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي مضطر لتقديم ذلك المبلغ المالي بسبب شروط وضعها أياكس في عقد بيع اللاعب.

ويبلغ المبلغ حوالي 2.3 مليون يورو، تدفع دفعة واحدة ويحصل عليها أياكس بالشراكة مع ناديي دي يونج السابقين فيليم 2 وآر كي في فالفيك.