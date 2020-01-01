أخبار برشلونة: نيمار يقترب وجريزمان يحدد موقفه النهائي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 2 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 2 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 2 يوليو 2020:

اتفاق سري يمهد لعودة نيمار إلى برشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن هناك اتفاقًا سريًا بين نيمار وباريس سان جيرمان قد يكون بداية الطريق نحو عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة.

وكان البرازيلي قد ارتبط بالعودة للكامب نو خلال الأشهر الماضية، وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي ذلك الإطار، فجرت صحيفة آس مفاجأة كبرى عن وجود اتفاق سري بين إدارة نادي العاصمة الفرنسية وبين النجم البرازيلي.

هذه الاتفاقية تنص على أنه في حال أراد برشلونة التعاقد مع نيمار هذا الصيف ووافق النجم البرازيلي على العرض، فإن باريس سان جيرمان لن يمانع في ذلك.

برشلونة يصارع إشبيلية على نجم ليفانتي

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة قد دخل الصراع مع إشبيلية من أجل ضم متوسط الميدان خوسيه كامبانيا من ليفانتي.

وكان كامبانيا قد أظهر مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محور اهتمام من قبل بعض الأندية وأبرزها إشبيلية، حيث أن المدرب لوبيتيجي يعرف اللاعب جيدًا منذ أن دربه في بورتو.

ونشرت موندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة قد بدأ في التواصل رسميًا مع إدارة ليفانتي من أجل التفاوض حول إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وكيل أعمال جريزمان يجتمع بإدارة برشلونة لتحديد مصيره

يجتمع أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، مع إدارة النادي الكتالوني خلال الأيام المقبلة لبحث مستقبله في الفريق بعد الخلافات الأخيرة.

جريزمان عانى من خلافات مع المدرب كيكي سيتيين وتفاقمت الأزمة بعد إشراكه في الدقيقة 90 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

كما خرج والد اللاعب لينتقد سلوك مدرب ريال بيتيس السابق مؤكدًا أنّه سيتيين لا يمتلك السلطة الحقيقة في النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن "لوباريسيان" أنّ جريزمان لا يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة ولا يود أن يكون ضمن أي صفقة تبادل خلال الفترة المقبلة.

أزمة بين سيتيين وجريزمان؟

قال كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة إنه لن يعتذر لأنطوان جريزمان على مشاركته المتأخرة أمام أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أنه لا سقف لميسي.

وأضاف: "أتفهم أنه من الصعب على جريزمان المشاركة في مباراة عندما يتبقى القليل من الوقت. سأتحدث معه غدًا، لن أقول آسف لأن الأمر يتعلق بالقرارات"

وتابع: "لكنني أفهم أنه قد يشعر بالسوء وأشعر بالسوء عليه لأنه شخص رائع ومحترف ويقوم بعمل جيد معنا في التدريبات وفي المباريات التي يشارك فيها"

لا تقدم في مفاوضات التجديد لألابا.. هل ينضم لبرشلونة؟

يبدو أن دافيد ألابا تزداد احتمالية مغادرته بايرن ميونخ، وفقًا لصحيفة بيلد فإن النادي لم يحرز أي تقدم بشأن التجديد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

برشلونة مهتم للغاية بالتعاقد مع ألابا منذ مدة طويلة، فهل أتت الفرصة الآن؟ لاعب بمقدوره حل مشكلة مركز قلب الدفاع ومشكلة الجبهة اليسرى.